В Кремле отказались реагировать на желание ЕС учредить трибунал против России

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В Кремле не планируют реагировать на инициативу ЕС, заявил Песков
В Кремле не планируют реагировать на инициативу ЕС, заявил Песков Фото:

Москва не намерена реагировать на инициативу ЕС о создании трибунала против России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Мы не будем на это реагировать", — передает слова Пескова РИА Новости. Лидеры 20 из 27 стран ЕС, собравшиеся во Львове, 9 мая поддержали создание антироссийского трибунала под эгидой Совета Европы для якобы "суда над российским руководством".

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что трибунал будет заседать в Люксембурге, а глава МИД Украины Андрей Сибига "представит обвинения" на следующей неделе. Еврокомиссия также раскрыла правовые основы для создания трибунала по якобы «преступлениям России на Украине». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал этот шаг как односторонний и неконструктивный.

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Москва не намерена реагировать на инициативу ЕС о создании трибунала против России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет. Мы не будем на это реагировать", — передает слова Пескова РИА Новости. Лидеры 20 из 27 стран ЕС, собравшиеся во Львове, 9 мая поддержали создание антироссийского трибунала под эгидой Совета Европы для якобы "суда над российским руководством". Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что трибунал будет заседать в Люксембурге, а глава МИД Украины Андрей Сибига "представит обвинения" на следующей неделе. Еврокомиссия также раскрыла правовые основы для создания трибунала по якобы «преступлениям России на Украине». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал этот шаг как односторонний и неконструктивный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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