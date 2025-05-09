В Кремле отказались реагировать на желание ЕС учредить трибунал против России

Москва не намерена реагировать на инициативу ЕС о создании трибунала против России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Мы не будем на это реагировать", — передает слова Пескова РИА Новости. Лидеры 20 из 27 стран ЕС, собравшиеся во Львове, 9 мая поддержали создание антироссийского трибунала под эгидой Совета Европы для якобы "суда над российским руководством".
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что трибунал будет заседать в Люксембурге, а глава МИД Украины Андрей Сибига "представит обвинения" на следующей неделе. Еврокомиссия также раскрыла правовые основы для создания трибунала по якобы «преступлениям России на Украине». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал этот шаг как односторонний и неконструктивный.
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