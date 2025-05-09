Путин обсудит с президентом Бразилии военное сотрудничество

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Лула да Силва намерен обсудить с Путиным сотрудничество в военной сфере
Лула да Силва намерен обсудить с Путиным сотрудничество в военной сфере Фото:

Президент России Владимир Путин обсудит с главой Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой расширение сотрудничества между двумя странами в военной сфере и в области освоения космоса. Об этом сообщил бразильский лидер в ходе встречи с Путиным.

«Президент Бразилии на встрече с Путиным заявил, что намерен обсудить сотрудничество в военной сфере и в космосе», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова Лула да Силвы.

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Президент России Владимир Путин обсудит с главой Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой расширение сотрудничества между двумя странами в военной сфере и в области освоения космоса. Об этом сообщил бразильский лидер в ходе встречи с Путиным. «Президент Бразилии на встрече с Путиным заявил, что намерен обсудить сотрудничество в военной сфере и в космосе», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова Лула да Силвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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