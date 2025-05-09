Путин обсудит с президентом Бразилии военное сотрудничество

Лула да Силва намерен обсудить с Путиным сотрудничество в военной сфере
Президент России Владимир Путин обсудит с главой Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой расширение сотрудничества между двумя странами в военной сфере и в области освоения космоса. Об этом сообщил бразильский лидер в ходе встречи с Путиным.
«Президент Бразилии на встрече с Путиным заявил, что намерен обсудить сотрудничество в военной сфере и в космосе», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова Лула да Силвы.
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