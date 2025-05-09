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новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
Жители Тюмени почтили память героев, павших на полях сражений Великой Отечественной войны минутой молчания. Об этом с площади у тюменского технопарка рассказал корреспондент URA.RU.
«На время перекрыли перекресток улиц Мельникайте и Республики. Машины остановились, люди замерли. Зазвучал отсчет секунд. Почтили память воевавших предков», — рассказал журналист агентства.
Впереди тюменцев ждут праздничный концерт и салют. Где его будет видно лучше всего, рассказываем тут. Главные события для Великой Победы — в онлайн-трансляции.
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