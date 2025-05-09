Тюмень присоединилась к всероссийской минуте молчания. Видео

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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Жители Тюмени почтили память героев, павших на полях сражений Великой Отечественной войны минутой молчания. Об этом с площади у тюменского технопарка рассказал корреспондент URA.RU.

«На время перекрыли перекресток улиц Мельникайте и Республики. Машины остановились, люди замерли. Зазвучал отсчет секунд. Почтили память воевавших предков», — рассказал журналист агентства.

Впереди тюменцев ждут праздничный концерт и салют. Где его будет видно лучше всего, рассказываем тут. Главные события для Великой Победы — в онлайн-трансляции

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Жители Тюмени почтили память героев, павших на полях сражений Великой Отечественной войны минутой молчания. Об этом с площади у тюменского технопарка рассказал корреспондент URA.RU. «На время перекрыли перекресток улиц Мельникайте и Республики. Машины остановились, люди замерли. Зазвучал отсчет секунд. Почтили память воевавших предков», — рассказал журналист агентства. Впереди тюменцев ждут праздничный концерт и салют. Где его будет видно лучше всего, рассказываем тут. Главные события для Великой Победы — в онлайн-трансляции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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