10 мая 2025
09 мая 2025

Организаторы назвали даты и локацию пермского фестиваля Red Fest

Фестиваль Red Fest в Пермском крае пройдет в конце июля 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль состоится на пермской набережной
Фестиваль состоится на пермской набережной Фото:

Пермский фестиваль музыки и дизайна Red Fest в 2025 году меняет локацию и даты проведения, сообщили организаторы.

«Юбилейный фестиваль пройдет 26 и 27 июля на новой площадке „Порт-Сити“. Как и прежняя локация, она находится на берегу Камы», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на организаторов фестиваля.

Каждый год на Red Fest работают две музыкальные сцены, фермерский рынок еды, а также точки продажи дизайнерской одежды. Для гостей организуют мастер-классы и спортивные площадки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский фестиваль музыки и дизайна Red Fest в 2025 году меняет локацию и даты проведения, сообщили организаторы. «Юбилейный фестиваль пройдет 26 и 27 июля на новой площадке „Порт-Сити“. Как и прежняя локация, она находится на берегу Камы», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на организаторов фестиваля. Каждый год на Red Fest работают две музыкальные сцены, фермерский рынок еды, а также точки продажи дизайнерской одежды. Для гостей организуют мастер-классы и спортивные площадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...