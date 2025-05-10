Организаторы назвали даты и локацию пермского фестиваля Red Fest

Фестиваль состоится на пермской набережной
Пермский фестиваль музыки и дизайна Red Fest в 2025 году меняет локацию и даты проведения, сообщили организаторы.
«Юбилейный фестиваль пройдет 26 и 27 июля на новой площадке „Порт-Сити“. Как и прежняя локация, она находится на берегу Камы», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на организаторов фестиваля.
Каждый год на Red Fest работают две музыкальные сцены, фермерский рынок еды, а также точки продажи дизайнерской одежды. Для гостей организуют мастер-классы и спортивные площадки.
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