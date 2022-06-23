23 июня 2022

В Перми в выходные пройдет масштабный фестиваль RED FEST

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Венского Фестиваля. Екатеринбург, венский фестиваль, зашляпина мария
Фестиваль будет длиться все выходные Фото:

Ежегодный двухдневный фестиваль RED FEST вновь пройдет в Перми на берегу Камы. В прошлом году его отменили из-за коронавируса. Фестиваль пройдет 25 и 26 июня в Digital Port. Подробности сообщили на странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

«Вас ждут две музыкальные сцены, Red Market, фермерский рынок еды, мастер-классы, детская зона, бадминтон, фрисби, пинг-понг и многое другое! Увидимся в Digital Port: Пермь, Решетниковский спуск, 1», — указано в посте.

На музыкальных сценах выступят Антоха МС, Motorama, Сироткин, Woodju и десятки других музыкантов. В ночь с субботы на воскресенье пройдет вечеринка. Самые модные кафе, рестораны и кофейни развернут на фестивале свои мини-филиалы. Взрослые и дети смогут посетить различные мастер-классы: игра на укулеле, хатха-йога, плетение венков, каллиграфия кистью и многое другое.

Вход на фестиваль — платный. Билет на один день стоит 1100 рублей, на два — 1900 рублей. Некоторые мастер-классы придется оплатить отдельно. Для обладателей билетов на фестиваль, независимо от категории, вход на ночную вечеринку бесплатный. Для тех, кто хочет посетить только ее — билеты продаются на входе по 500 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в эти же выходные состоится и другие фестивали. Например, «Небесная ярмарка» в Кунгуре.

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Ежегодный двухдневный фестиваль RED FEST вновь пройдет в Перми на берегу Камы. В прошлом году его отменили из-за коронавируса. Фестиваль пройдет 25 и 26 июня в Digital Port. Подробности сообщили на странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». «Вас ждут две музыкальные сцены, Red Market, фермерский рынок еды, мастер-классы, детская зона, бадминтон, фрисби, пинг-понг и многое другое! Увидимся в Digital Port: Пермь, Решетниковский спуск, 1», — указано в посте. На музыкальных сценах выступят Антоха МС, Motorama, Сироткин, Woodju и десятки других музыкантов. В ночь с субботы на воскресенье пройдет вечеринка. Самые модные кафе, рестораны и кофейни развернут на фестивале свои мини-филиалы. Взрослые и дети смогут посетить различные мастер-классы: игра на укулеле, хатха-йога, плетение венков, каллиграфия кистью и многое другое. Вход на фестиваль — платный. Билет на один день стоит 1100 рублей, на два — 1900 рублей. Некоторые мастер-классы придется оплатить отдельно. Для обладателей билетов на фестиваль, независимо от категории, вход на ночную вечеринку бесплатный. Для тех, кто хочет посетить только ее — билеты продаются на входе по 500 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в эти же выходные состоится и другие фестивали. Например, «Небесная ярмарка» в Кунгуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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