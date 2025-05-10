В четырех городах Свердловской области отключат теле- и радиовещание

В Свердловской области в части населенных пунктов — Арти, Двуреченск, Нижние Серги и Новоуральск — возможны кратковременные отключения теле- и радиовещания с 13 по 16 мая. Все из-за профилактических работ, сообщается на сайте РТРС.
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — отмечено в сообщении. Также добавляют, что работы могут быть перенесены из-за плохой погоды.
В поселке городского типа Арти могут отключить пакеты цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России» и «Воскресение» 14 и 15 мая с 07:00 до 14:00. В поселке Двуреченск 15 и 16 мая будут недоступны только пакеты цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2 также с 07:00 до 14:00.
В городе Нижние Серги 13 и 14 мая отключат пакеты цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2, «Радио России», «Волна ФМ» и «Воскресение». Работы будут проводиться с 07:00 до 14:00.
В городе Новоуральск будет не работать только радио, а именно: «Радио России», «Волна ФМ» и Воскресение. Отключения возможны 15 мая с 07:00 до 15:00.
В РТРС-1 входят «Первый канал», «Россия 1», «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ Центр». В РТРС-2 включает в себя телеканалы СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир» и МУЗ-ТВ.
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