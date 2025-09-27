Россиянам назвали самую мощную защитную молитву

Одной из самых мощных и сильных молитв названа 50-й псалом. Эта древняя молитва объединяет в себе покаяние, просьбу о милости и веру в Божью помощь, чем становится источником силы и защиты.
«50-й псалом считается одной из самых сильных защитных молитв в православии. Его слова пронизаны глубоким покаянием, просьбой о милосердии и очищении души, что придает молитве особую силу в защите верующего от зла и невзгод», — указано в материале газеты «Известия».
Отмечается, что главный мотив молитвы — обращение к Богу. Ее используют в качестве защитной меры при искушениях, болезнях, духовных и эмоциональных трудностях. Молитва дает обрести внутренний покой и защиту.
Кроме того, в содержании молитвы присутствует обращение к духовному очищению. В тексте выражается стремление верующего избавиться от греха и обрести Божие благословение. Псалом включает в себя также обет искренней жертвы и преданного служения Всевышнему, что придает ему особую значимость в православной традиции.
