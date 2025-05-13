Народный артист России Сергей Маковецкий расстроился из-за отмены гастролей в Севастополе

Маковецкий: жаль, что жители Севастополя не увидят спектакли театра Вахтангова
© Служба новостей «URA.RU»
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Отмена спектаклей была неожиданной, заявил Маковецкий
Отмена спектаклей была неожиданной, заявил Маковецкий Фото:

Народный артист России Сергей Маковецкий выразил сожаление из-за отмены гастролей Театра имени Вахтангова в Севастополе. Решение об отмене было принято властями города 12 мая.

«Мне очень жалко, что жители и гости Севастополя не смогут увидеть эти прекрасные спектакли Театра имени Евгения Багратионовича Вахтангова», — передает слова Маковецкого ТАСС. Он отметил, что месяц назад губернатор города Михаил Развожаев положительно отзывался о театре и его репертуаре.

Маковецкий подчеркнул, что гастроли театра всегда планируются заранее, и отмена, произошедшая после 36-часовой поездки труппы, была неожиданной. Власти Севастополя решили отменить спектакли, так как посчитали, что в «патриотической столице России» неуместно показывать работы, которые они считают связанными с «предательством». Министерство культуры России также раскритиковало репертуар театра.

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Народный артист России Сергей Маковецкий выразил сожаление из-за отмены гастролей Театра имени Вахтангова в Севастополе. Решение об отмене было принято властями города 12 мая. «Мне очень жалко, что жители и гости Севастополя не смогут увидеть эти прекрасные спектакли Театра имени Евгения Багратионовича Вахтангова», — передает слова Маковецкого ТАСС. Он отметил, что месяц назад губернатор города Михаил Развожаев положительно отзывался о театре и его репертуаре. Маковецкий подчеркнул, что гастроли театра всегда планируются заранее, и отмена, произошедшая после 36-часовой поездки труппы, была неожиданной. Власти Севастополя решили отменить спектакли, так как посчитали, что в «патриотической столице России» неуместно показывать работы, которые они считают связанными с «предательством». Министерство культуры России также раскритиковало репертуар театра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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