Народный артист России Сергей Маковецкий расстроился из-за отмены гастролей в Севастополе

Народный артист России Сергей Маковецкий выразил сожаление из-за отмены гастролей Театра имени Вахтангова в Севастополе. Решение об отмене было принято властями города 12 мая.
«Мне очень жалко, что жители и гости Севастополя не смогут увидеть эти прекрасные спектакли Театра имени Евгения Багратионовича Вахтангова», — передает слова Маковецкого ТАСС. Он отметил, что месяц назад губернатор города Михаил Развожаев положительно отзывался о театре и его репертуаре.
Маковецкий подчеркнул, что гастроли театра всегда планируются заранее, и отмена, произошедшая после 36-часовой поездки труппы, была неожиданной. Власти Севастополя решили отменить спектакли, так как посчитали, что в «патриотической столице России» неуместно показывать работы, которые они считают связанными с «предательством». Министерство культуры России также раскритиковало репертуар театра.
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