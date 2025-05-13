В Красноярском крае врачи записывались друг к другу, чтобы меньше работать

В Красноярском крае врачи Минусинской межрайонной больницы записывались на прием друг к другу и своим знакомым, чтобы освободить рабочие дни накануне майских праздников. Факт фиктивной записи на прием выявила ведомственная проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
«Накануне майских праздников ведомственная проверка поликлинических отделений КГБУЗ „Минусинская межрайонная больница“ выявила факты записи на прием лицами, фактически не нуждающимися в медицинской помощи, из числа самих работников больницы, их знакомых и родственников», — говорится в telegram-канале прокуратуры. В частности, отмечается, что одна из сотрудниц регистратуры записалась к врачам в рабочие дни 5, 6 и 7 мая 37 раз.
По данному факто ведомство организовало проверку, по итогам которой прокурор даст оценку действиям персонала и руководства, а также соблюдению прав пациентов на доступ к медпомощи. Региональное министерство здравоохранения также начало служебную проверку, которая находится под контролем прокуратуры. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о комплексе мер прокурорского реагирования. Министр здравоохранения края Наталия Говорушкина назвала происходящее «стыдобищем» и пообещала разобраться в ситуации.
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