В Красноярском крае врачи записывались друг к другу, чтобы меньше работать

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Врачи Минусинской межрайонной больницы записывались к друг другу, чтобы не принимать пациентов накануне майских праздников
Врачи Минусинской межрайонной больницы записывались к друг другу, чтобы не принимать пациентов накануне майских праздников Фото:

В Красноярском крае врачи Минусинской межрайонной больницы записывались на прием друг к другу и своим знакомым, чтобы освободить рабочие дни накануне майских праздников. Факт фиктивной записи на прием выявила ведомственная проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

«Накануне майских праздников ведомственная проверка поликлинических отделений КГБУЗ „Минусинская межрайонная больница“ выявила факты записи на прием лицами, фактически не нуждающимися в медицинской помощи, из числа самих работников больницы, их знакомых и родственников», — говорится в telegram-канале прокуратуры. В частности, отмечается, что одна из сотрудниц регистратуры записалась к врачам в рабочие дни 5, 6 и 7 мая 37 раз.

По данному факто ведомство организовало проверку, по итогам которой прокурор даст оценку действиям персонала и руководства, а также соблюдению прав пациентов на доступ к медпомощи. Региональное министерство здравоохранения также начало служебную проверку, которая находится под контролем прокуратуры. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о комплексе мер прокурорского реагирования. Министр здравоохранения края Наталия Говорушкина назвала происходящее «стыдобищем» и пообещала разобраться в ситуации.

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В Красноярском крае врачи Минусинской межрайонной больницы записывались на прием друг к другу и своим знакомым, чтобы освободить рабочие дни накануне майских праздников. Факт фиктивной записи на прием выявила ведомственная проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. «Накануне майских праздников ведомственная проверка поликлинических отделений КГБУЗ „Минусинская межрайонная больница“ выявила факты записи на прием лицами, фактически не нуждающимися в медицинской помощи, из числа самих работников больницы, их знакомых и родственников», — говорится в telegram-канале прокуратуры. В частности, отмечается, что одна из сотрудниц регистратуры записалась к врачам в рабочие дни 5, 6 и 7 мая 37 раз. По данному факто ведомство организовало проверку, по итогам которой прокурор даст оценку действиям персонала и руководства, а также соблюдению прав пациентов на доступ к медпомощи. Региональное министерство здравоохранения также начало служебную проверку, которая находится под контролем прокуратуры. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о комплексе мер прокурорского реагирования. Министр здравоохранения края Наталия Говорушкина назвала происходящее «стыдобищем» и пообещала разобраться в ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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