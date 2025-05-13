13 мая 2025

В Тюмени прекращено банкротство крупной гостиничной компании

Арбитражный суд прекратил банкротство тюменского ООО «Гостиничный комплекс»
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания, управляющая отелем Mercure, находится под конкурсным управлением с 2024 года
Компания, управляющая отелем Mercure, находится под конкурсным управлением с 2024 года Фото:

В Тюмени прекращено производство по делу о банкротстве ООО «Гостиничный комплекс», которому принадлежит отель Mercure в центре города. Такое решение принял арбитражный суд региона.

«Производство по делу прекратить. Определение может быть обжаловано в Восьмой апелляционный суд в течение месяца», — гласит документ, который есть в распоряжении URA.RU.

Конкурсное производство в отношении компании было открыто в апреле 2024 года. Тогда же суд признал компанию банкротом из-за долгов по налогам на сумму свыше 60 миллионов рублей. 

«Гостиничный комплекс» был создан в 2013 году и входил в состав управляющей компании «Арсиб Холдинг Групп», принадлежащей холдингу «Арсиб» олигарха Самвела Степаняна. В 2020 году комплексом начало управлять ООО «Меридиан» Аршалуйса Хнкояна. Именно из-под крыла «Меридиана» «Гостиничный комплекс» был выведен под конкурсное управление. 

ООО «Меридиан» через общих учредителей связан с десятком других компаний. Несколько из них — такие, как ООО «Блок» и торговый дом «Алко-Макс» входят в состав агрохолдинга Уральский. Им руководит связанная с управляющей компанией «Арсиб Агро» Мариам Степанян.

Ранее URA.RU рассказало, что финансовые трудности есть у еще одной компании, связанной с холдингом «Арсиб». Из убытков не может выбраться «Ялуторовский мясокомбинат». 

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В Тюмени прекращено производство по делу о банкротстве ООО «Гостиничный комплекс», которому принадлежит отель Mercure в центре города. Такое решение принял арбитражный суд региона. «Производство по делу прекратить. Определение может быть обжаловано в Восьмой апелляционный суд в течение месяца», — гласит документ, который есть в распоряжении URA.RU. Конкурсное производство в отношении компании было открыто в апреле 2024 года. Тогда же суд признал компанию банкротом из-за долгов по налогам на сумму свыше 60 миллионов рублей.  «Гостиничный комплекс» был создан в 2013 году и входил в состав управляющей компании «Арсиб Холдинг Групп», принадлежащей холдингу «Арсиб» олигарха Самвела Степаняна. В 2020 году комплексом начало управлять ООО «Меридиан» Аршалуйса Хнкояна. Именно из-под крыла «Меридиана» «Гостиничный комплекс» был выведен под конкурсное управление.  ООО «Меридиан» через общих учредителей связан с десятком других компаний. Несколько из них — такие, как ООО «Блок» и торговый дом «Алко-Макс» входят в состав агрохолдинга Уральский. Им руководит связанная с управляющей компанией «Арсиб Агро» Мариам Степанян. Ранее URA.RU рассказало, что финансовые трудности есть у еще одной компании, связанной с холдингом «Арсиб». Из убытков не может выбраться «Ялуторовский мясокомбинат». 
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