Челябинский навоз будут вносить в землю закрытым способом для исключения запаха

В Челябинской области создают новую машину для перевозки и внесения минеральных и органических удобрений. Специальные лапы смогут добавлять удобрения вглубь почвы, что будет препятствовать появлению неприятного запаха. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
«В Южно-Уральском аграрном университете ученые разрабатывают новую кормовую добавку для высокопродуктивных животных с нарушением обмена веществ и машину для транспортировки и внесения минеральных и органических удобрений. Машину планируется оснастить навесным оборудованием в виде культиваторных лап, которое позволит вносить удобрение вглубь почвы, что будет препятствовать появлению неприятного запаха», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Заказчиком выступило крестьянское хозяйство Айдархана Карсакбаева. В прошлом году они использовали опытный образец. Подобные цистерны производят в Беларуси, Германии и Польше. У челябинской машины есть принципиальные конструктивные отличия — цистерна сделана из нержавеющей стали, обладающей высокой коррозионной стойкостью.
В Челябинской области аграрии ежегодно получают субсидии на проведение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР). Это позволяет обеспечить смычку науки и хозяйственной деятельности. Работа соответствует целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В Челябинской области ранее был дан прогноз по урожаю зерновых культур. Погода в регионе благоприятствует росту урожая, а условия для зимовки растений были удовлетворительные, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
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