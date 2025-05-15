Стендап-комики массово проваливают шоу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге плохая продажа билетов на стендап-концерты становится закономерностью. Комики либо выступают с половиной зрителей, либо отменяют выступления совсем.
Так, 20 марта стендапер Стас Старовойтов давал концерт в полупустом зале ККТ «Космос», Евгений Чебатков и Тимур Джанкезов не смогли собрать и половины площадки, Роман Косицын вовсе отменил выступление. 17 мая в «Екатеринбург-ЭКСПО» должен выступить состав «Женского стендапа» (Мария Маркова, Саша Муратова, Маргарита Родина, Найка Казиева, Белла Малу, Виктория Македонская, Екатерина Зайцева), за два дня до мероприятия в наличии еще есть 1103 билета (из 5000 возможных).
При этом, судя по билетным операторам, у некоторых комиков места продаются плохо и в других городах. Например, 16 мая Роман Косицын планирует выйти на сцену в Москве — в CLUB #1, там билеты купили только 18 человек (осталось свободных билетов 275), в этот же день в столице будет шутить и Тимур Джанкезов — продано 47 билетов, 85 еще в наличии.
Чуть лучше ситуация обстоит у Чебаткова: 18 июля он даст концерт в Калининграде: в наличии есть 827 из 3000 мест, и у Старовойтова — должен выступить 16 мая в Камышлове, там из 282 билетов в свободном доступе есть 58 штук. «Женский стендап» в ближайшее время (18 мая) покажет программу в Челябинске — свободно 661 место из 3500.
URA.RU направило запросы представителям комиков. Как только поступит ответ.
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