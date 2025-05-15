15 мая 2025

Двое суток не могут найти школьницу в Верхней Пышме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка ушла из дома и не вернулась
Девочка ушла из дома и не вернулась Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) на протяжении двух дней идут поиски 15-летней Запеваловой Софьи. Последний раз ее видели во вторник 13 мая, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Рост — 160 сантиметров, среднее телосложение, глаза серо-голубые, волосы бордовые крашенные, ниже плечь. На момент пропажи Софья была одета в черные спортивные штаны и футболку, розовый бомбер, черную куртку с белыми полосками и черные кроссовки», — говорится в ориентировке. С собой у девочки также был школьный рюкзак.

Любую информацию о местонахождении подростка можно сообщить в МО МВД России «Верхнепышминский» по телефону 8 (34368) 5-43-44. Сведения о пропавшей также можно передать на горячую линию поискового отряда по телефону 8 (900) 044-02-20.

Ориентировка Софьи
Ориентировка Софьи
Фото:

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В Верхней Пышме (Свердловская область) на протяжении двух дней идут поиски 15-летней Запеваловой Софьи. Последний раз ее видели во вторник 13 мая, сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Рост — 160 сантиметров, среднее телосложение, глаза серо-голубые, волосы бордовые крашенные, ниже плечь. На момент пропажи Софья была одета в черные спортивные штаны и футболку, розовый бомбер, черную куртку с белыми полосками и черные кроссовки», — говорится в ориентировке. С собой у девочки также был школьный рюкзак. Любую информацию о местонахождении подростка можно сообщить в МО МВД России «Верхнепышминский» по телефону 8 (34368) 5-43-44. Сведения о пропавшей также можно передать на горячую линию поискового отряда по телефону 8 (900) 044-02-20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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