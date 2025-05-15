15 мая 2025

Путин обновил судейский корпус ХМАО: указ о новых назначениях

Четыре новых судьи получили назначения в судах ХМАО по указу президента РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Судьями окружного суда назначены Игорь Поспелов и Константи Шанауров
Судьями окружного суда назначены Игорь Поспелов и Константи Шанауров Фото:

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Ханты-Мансийском автономном округе, соответствующий указ был подписан 15 мая. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

Судьями суда ХМАО стали Игорь Поспелов и Константин Шанауров. Судьей Нижневартовского городского суда назначен Андрей Навалихин, а судьей Югорского районного суда — Валерия Байкина. «Назначить на должности судей... Поспелова Игоря Ивановича, Шанаурова Константина Вячеславовича, Навалихина Андрея Анатольевича, Байкину Валерию Андреевну», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин назначил новых судей в окружной суд и города региона — Лангепас и Сургут. Ими стали Калиниченко Нина, Потешкина Ирина, Красников Андрей, Порубова Марина и Ушкин Григорий.

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Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Ханты-Мансийском автономном округе, соответствующий указ был подписан 15 мая. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». Судьями суда ХМАО стали Игорь Поспелов и Константин Шанауров. Судьей Нижневартовского городского суда назначен Андрей Навалихин, а судьей Югорского районного суда — Валерия Байкина. «Назначить на должности судей... Поспелова Игоря Ивановича, Шанаурова Константина Вячеславовича, Навалихина Андрея Анатольевича, Байкину Валерию Андреевну», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Путин назначил новых судей в окружной суд и города региона — Лангепас и Сургут. Ими стали Калиниченко Нина, Потешкина Ирина, Красников Андрей, Порубова Марина и Ушкин Григорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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