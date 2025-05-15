Путин обновил судейский корпус ХМАО: указ о новых назначениях

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Ханты-Мансийском автономном округе, соответствующий указ был подписан 15 мая. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
Судьями суда ХМАО стали Игорь Поспелов и Константин Шанауров. Судьей Нижневартовского городского суда назначен Андрей Навалихин, а судьей Югорского районного суда — Валерия Байкина. «Назначить на должности судей... Поспелова Игоря Ивановича, Шанаурова Константина Вячеславовича, Навалихина Андрея Анатольевича, Байкину Валерию Андреевну», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что Путин назначил новых судей в окружной суд и города региона — Лангепас и Сургут. Ими стали Калиниченко Нина, Потешкина Ирина, Красников Андрей, Порубова Марина и Ушкин Григорий.
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