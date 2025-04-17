Путин назначил новых судей в ХМАО

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Путин назначил новых судей в ХМАО
Путин назначил новых судей в ХМАО Фото:

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в окружной суд и города региона. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Судьями суда Югры [назначены] Калиниченко Нина Алексеевна и Потешкина Ирина Николаевна. Судьей Лангепасского городского суда — Красников Андрей Владимирович. Судьями Сургутского городского суда Порубова Марина Валерьевна и Ушкин Григорий Николаевич», — сообщается в telegram-канале.

Ранее президент России также подписал приказ о назначении судей в ХМАО. Судьей Нижневартовского городского суда была назначена Алёна Чернобривка. Судьей Ханты-Мансийского районного суда — Андрей Щербинин.

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Президент России Владимир Путин назначил новых судей в окружной суд и города региона. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Судьями суда Югры [назначены] Калиниченко Нина Алексеевна и Потешкина Ирина Николаевна. Судьей Лангепасского городского суда — Красников Андрей Владимирович. Судьями Сургутского городского суда Порубова Марина Валерьевна и Ушкин Григорий Николаевич», — сообщается в telegram-канале. Ранее президент России также подписал приказ о назначении судей в ХМАО. Судьей Нижневартовского городского суда была назначена Алёна Чернобривка. Судьей Ханты-Мансийского районного суда — Андрей Щербинин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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