Путин назначил новых судей в ХМАО

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в окружной суд и города региона. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Судьями суда Югры [назначены] Калиниченко Нина Алексеевна и Потешкина Ирина Николаевна. Судьей Лангепасского городского суда — Красников Андрей Владимирович. Судьями Сургутского городского суда Порубова Марина Валерьевна и Ушкин Григорий Николаевич», — сообщается в telegram-канале.
Ранее президент России также подписал приказ о назначении судей в ХМАО. Судьей Нижневартовского городского суда была назначена Алёна Чернобривка. Судьей Ханты-Мансийского районного суда — Андрей Щербинин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!