Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил Свердловский центр реабилитации диких животных «Альфа». Центр оказывает помощь животным, брошенным или оставшимся без родителей в маленьком возрасте. Об этом сообщил сам Артем Жога в своем telegram-канале.
«Был наповал сражен обаянием юных представителей семейства косолапых — Коди и Харли. Медвежата едва не погибли без мамы в лесах Башкирии. Брошенных животных привезли на Средний Урал в начале апреля», — отметил Жога.
В ходе визита он познакомился не только с медвежатами, но и с бенгальским тигром по кличке Принц, ручной росомахой Гугушей, американским бизоном Бигги, а также с альпаками, овцами и волками. Всего в центре «Альфа» содержится около 150 животных — от экзотических леопардов до различных видов птиц и кошек.
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