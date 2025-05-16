«Сражен наповал»: полпреда Жогу очаровали медвежата в центре реабилитации для животных. Фото, видео

Полпред Артем Жога посетил центр реабилитации диких животных «Альфа» на Урале
© Служба новостей «URA.RU»
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В центре содержится около 150 живтоных
В центре содержится около 150 живтоных Фото:

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил Свердловский центр реабилитации диких животных «Альфа». Центр оказывает помощь животным, брошенным или оставшимся без родителей в маленьком возрасте. Об этом сообщил сам Артем Жога в своем telegram-канале.

«Был наповал сражен обаянием юных представителей семейства косолапых — Коди и Харли. Медвежата едва не погибли без мамы в лесах Башкирии. Брошенных животных привезли на Средний Урал в начале апреля», — отметил Жога.

В ходе визита он познакомился не только с медвежатами, но и с бенгальским тигром по кличке Принц, ручной росомахой Гугушей, американским бизоном Бигги, а также с альпаками, овцами и волками. Всего в центре «Альфа» содержится около 150 животных — от экзотических леопардов до различных видов птиц и кошек.

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Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил Свердловский центр реабилитации диких животных «Альфа». Центр оказывает помощь животным, брошенным или оставшимся без родителей в маленьком возрасте. Об этом сообщил сам Артем Жога в своем telegram-канале. «Был наповал сражен обаянием юных представителей семейства косолапых — Коди и Харли. Медвежата едва не погибли без мамы в лесах Башкирии. Брошенных животных привезли на Средний Урал в начале апреля», — отметил Жога. В ходе визита он познакомился не только с медвежатами, но и с бенгальским тигром по кличке Принц, ручной росомахой Гугушей, американским бизоном Бигги, а также с альпаками, овцами и волками. Всего в центре «Альфа» содержится около 150 животных — от экзотических леопардов до различных видов птиц и кошек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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