Замруководитель Сибирского управления Ростехнадзора арестован за взятку

Центральный районный суд Кемерово арестовал заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктора Бродта по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд постановил заключить под стражу Бродта Виктора Анатольевича на один месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2025 года», — передает слова судьи корреспондент РИА Новости. Бродт частично признал свою вину.
В декабре 2024 года Виктор Бродт получил взятку в размере 400 тысяч рублей от руководителя центра промышленной безопасности. Деньги были переданы за преднамеренное выявление нарушений требований безопасности при проверке готовности к отопительному сезону котельных в Бийском районе Алтайского края.
В результате выявленных нарушений МКУ «Управление по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, газификации и транспорту» заключило с организацией, которую представлял взяткодатель, договоры на выполнение работ по устранению этих нарушений. Следствие полагает, что действия Бродта способствовали заключению этих контрактов на выгодных условиях для коммерческой структуры. Замруководителя был задержан на территории Алтайского края и доставлен в Кемерово.
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