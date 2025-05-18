Аналитики выяснили, что отдых в Турции будет дешевле, чем в Сочи

Турвизор: отдых в Турции в большинстве случаев выгоднее, чем в Сочи
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Туроператоры советуют россиянам ехать в Турцию с точки зрения экономии
Туроператоры советуют россиянам ехать в Турцию с точки зрения экономии Фото:

Отдых в Турции для россиян становится выгоднее, чем в Сочи, если сравнивать не только минимальные, но и средние цены на туры. Об этом журналистам рассказали в пресс-служба сервиса «Турвизор» в комментарии «Газете.Ru». По их данным, если минимальная стоимость туров в Сочи ниже, то уже более дорогостоящие варианты предпочтительнее в Турции, так как там действует формат «все включено». 

«По мере роста требований к туру и пожеланий к сервису со стороны отдыхающего, варианты с путевками в Турцию становятся выгодными с точки зрения экономики», — отмечает генеральный директор «Турвизор» Илья Юртаев в беседе с «Газетой.ру». По его словам, при выборе четырех- и пятизвездочных отелей разница становится существенной.

Например, тур в Сочи на неделю обойдется в 105 тысяч при заселении в четырехзвездочный отель, и от 138 тысяч (5 звезд), тогда как аналогичные предложения в Турции стоят в среднем 73 тысячи и 83 тысячи рублей соответственно. Эксперты отмечают, что формат «все включено» в Сочи также распространен недостаточно, чаще предлагается «полный пансион» (без алкоголя и перекусов).

Ранее туроператоры сообщали, что минимальные цены на туры с вылетом из Тюмени в Сочи начинались от 70 тысяч рублей на двоих, при этом в стоимость входили только завтраки. Для сравнения, отдых в Турции с системой «все включено» оценивался минимум в 160 тысяч рублей. 

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Отдых в Турции для россиян становится выгоднее, чем в Сочи, если сравнивать не только минимальные, но и средние цены на туры. Об этом журналистам рассказали в пресс-служба сервиса «Турвизор» в комментарии «Газете.Ru». По их данным, если минимальная стоимость туров в Сочи ниже, то уже более дорогостоящие варианты предпочтительнее в Турции, так как там действует формат «все включено».  «По мере роста требований к туру и пожеланий к сервису со стороны отдыхающего, варианты с путевками в Турцию становятся выгодными с точки зрения экономики», — отмечает генеральный директор «Турвизор» Илья Юртаев в беседе с «Газетой.ру». По его словам, при выборе четырех- и пятизвездочных отелей разница становится существенной. Например, тур в Сочи на неделю обойдется в 105 тысяч при заселении в четырехзвездочный отель, и от 138 тысяч (5 звезд), тогда как аналогичные предложения в Турции стоят в среднем 73 тысячи и 83 тысячи рублей соответственно. Эксперты отмечают, что формат «все включено» в Сочи также распространен недостаточно, чаще предлагается «полный пансион» (без алкоголя и перекусов). Ранее туроператоры сообщали, что минимальные цены на туры с вылетом из Тюмени в Сочи начинались от 70 тысяч рублей на двоих, при этом в стоимость входили только завтраки. Для сравнения, отдых в Турции с системой «все включено» оценивался минимум в 160 тысяч рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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