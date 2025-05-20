Компания из Миасса попала под санкции Великобритании

Компания АО «Соединитель» из Миасса Челябинской области попала под санкции Великобритании. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
«АО „Соединитель“, Миасс, Челябинская области. Введены меры по замораживанию активов, запрет на предоставление трастовых услуг, ограничения, связанные с дисквалификацией руководства», — говорится в сообщении.
Миасское предприятие занимается разработкой и производством соединителей, а также кабельных сборок специального назначения. Причиной санкций стала работа компании на оборонную отрасль.
О введении санкций стало известно из СМИ Великобритании. Список был опубликован 20 мая.
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