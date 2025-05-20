Челябинская ГАИ усилит контроль на дорогах в дни последних звонков

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Сотрудники Госавтоинспекции будут следить за нарушениями возле образовательных учреждений
Сотрудники Госавтоинспекции будут следить за нарушениями возле образовательных учреждений Фото:

В период с 23 по 25 мая Госавтоинспекция Челябинской области перейдет на усиленный режим работы из-за проведения последних звонков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В торжественных мероприятиях примут участие тысячи выпускников. В целях обеспечения безопасности и соблюдения правопорядка вблизи школ нести дежурство будут наряды полиции, а инспекторы ДПС проведут тщательные проверки транспортных средств на предмет нарушений ПДД», — уточнили в пресс-службе.

ГАИ призывает водителей отнестись с пониманием к ограничениям. А также советует воздержаться от парковки возле школ и планировать заранее маршруты.

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В период с 23 по 25 мая Госавтоинспекция Челябинской области перейдет на усиленный режим работы из-за проведения последних звонков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В торжественных мероприятиях примут участие тысячи выпускников. В целях обеспечения безопасности и соблюдения правопорядка вблизи школ нести дежурство будут наряды полиции, а инспекторы ДПС проведут тщательные проверки транспортных средств на предмет нарушений ПДД», — уточнили в пресс-службе. ГАИ призывает водителей отнестись с пониманием к ограничениям. А также советует воздержаться от парковки возле школ и планировать заранее маршруты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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