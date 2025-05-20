Челябинская ГАИ усилит контроль на дорогах в дни последних звонков

В период с 23 по 25 мая Госавтоинспекция Челябинской области перейдет на усиленный режим работы из-за проведения последних звонков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В торжественных мероприятиях примут участие тысячи выпускников. В целях обеспечения безопасности и соблюдения правопорядка вблизи школ нести дежурство будут наряды полиции, а инспекторы ДПС проведут тщательные проверки транспортных средств на предмет нарушений ПДД», — уточнили в пресс-службе.
ГАИ призывает водителей отнестись с пониманием к ограничениям. А также советует воздержаться от парковки возле школ и планировать заранее маршруты.
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