Mash: туристам стоит ждать задержек в Шереметьево из-за увольнений сотрудников

Туристам посоветовали учитывать возможные задержки в аэропорту Шереметьево в связи с массовым уходом сотрудников, в первую очередь специалистов служб досмотра и внутренней безопасности, сообщает Mash. По имеющейся информации, свыше 20 работников уже подали заявления об увольнении, и число желающих покинуть предприятие продолжает расти ежедневно.
«Туристы, готовьтесь к очередям в Шереметьево — как на входе в здания, так и в зоне досмотра. Из аэропорта массово увольняются сотрудники. И в основном это спецы из зоны досмотра и внутренней безопасности», — передает Mash в своем telegram-канале.
Заявления на стол руководителей, по данным Mash, положили более 20 человек. При этом сотрудники продолжают увольняться.
Источники Mash связывают это с сокращением заработной платы — доход сотрудников снизился на 20–30 тысяч рублей по сравнению с прежним уровнем. Руководство предприятия объясняет это уменьшением объема выполняемых работ.
В то же время руководитель дирекции по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова рассказала корреспонденту «ТурДома», что текучка среди кадров сейчас ниже нормы, а зарплаты индексируют. Кроме того, аэропорт увеличил штат сотрудников на апрель-май.
Ранее сообщалось о вероятности задержек авиарейсов в аэропорту Пулково. Причиной возможных перебоев может стать изменение порядка досмотра грузов, что, в частности, способно затронуть поставки бортового питания. Согласно новым требованиям, проверка пищевых продуктов разрешена только в специально оборудованных зонах транспортной безопасности.
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