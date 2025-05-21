Тюменский депутат от ЛДПР Владимир Сысоев обозначил задачи после перехода в Госдуму

Уполномоченный представитель председателя ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев, ставший депутатом Госдумы от Тюменской области, в своей работе сосредоточится на поддержке многодетных семей, развитии отечественной промышленности и транспортной инфраструктуры Арктики и Северного морского пути. Как сообщил URA.RU политик, он намерен уделять особое внимание проблемам Тюменской и Курганской областей.
Ключевой задачей в регионах «тюменской матрешки», по словам Владимира Сысоева, станет защита социальных гарантий для северян — жителей ХМАО и ЯНАО. «Наряду с этим считаю необходимым поднять вопрос об увеличении финансирования дорожного строительства в отдаленных районах Ямала и Югры, а также запустить программу обновления парка малой авиации», — заявил депутат.
Владимир Сысоев анонсировал, что в Курганской области будет работать над укреплением социально-экономического положения. В частности, планирует добиваться увеличения федеральной поддержки аграрного сектора, включая субсидии малым хозяйствам на обновление сельхозтехники.
«Кроме того, в моих планах — продвижение мер, направленных на стимулирование промышленного роста через налоговые льготы для местных предприятий, контроль за ремонтом трассы «Иртыш» и включение региона в федеральную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, ведь уровень смертности от рака здесь превышает среднероссийский показатель. Нужно срочно принимать меры!» — подчеркнул партиец.
Представитель ЛДПР поблагодарил лидера партии Леонида Слуцкого за оказанное доверие, отметив, что сохраняет за собой не только мандат депутата Госдумы, но и партийную должность полномочного представителя в уральских регионах. «Этот институт дает мне возможность оперативно реагировать на проблемы наших территорий, выносить запросы жителей на федеральный уровень, а также эффективнее продвигать инициированные партией законопроекты в субъектах УрФО», — резюмировал депутат.
Федеральный политолог Алина Жестовская считает Владимира Сысоева депутатом, который сможет эффективно отстаивать интересы Урала в Госдуме. «За плечами Владимира Владимировича — огромный управленческий опыт и доскональное знание проблем территорий Урала. Экономика и социальная сфера — его сильная сторона. Да и депутатская деятельность в федеральном парламенте Сысоеву хорошо знакома», — отметила эксперт, предположив, что переход в Госдуму откроет политику новые возможности для решения самых насущных вопросов уральцев.
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