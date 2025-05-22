В ночь с 21 на 22 мая центральная часть России подверглась масштабной атаке украинских дронов. В течение ночи средствами ПВО было уничтожено 105 БПЛА, при этом большинство из них были сбиты над Московской областью. В связи с этим в аэропортах региона были введены ограничения на работу. По факту задержки рейсов транспортная прокуратура сейчас проводит проверку.
В Брянской области от удара дрона погиб местный житель. Также атакам подвергся и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Рязани. Кроме того, под обстрел попал автомобильный мост в Курской области, а в Туле беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом. Подробности и последствия атак ВСУ — в фоторепортаже URA.RU.
Московская область
Над столицей уничтожили 35 украинских беспилотников. Также в нескольких аэропортах Москвы были введены ограничения на работу. В результате инцидента Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту массовых задержек воздушных рейсов. По данным на 11:00 по московскому времени 22 мая, в аэропорту Домодедово задержали 71 рейс, в Шереметьево — 72 рейса, во Внуково — 19 рейсов.
Обломки одного из беспилотников также были обнаружены на территории детского сада «Василек» в Домодедово. Информации о пострадавших не поступало.
Тульская область
Регион атаковали 10 БПЛА. Обломки одного из них нашли в непосредственной близости от физкультурно-оздоровительного комплекса. В Пролетарском районе Тулы один из дронов упал на крышу многоквартирного жилого здания. В результате двое человек получили легкие травмы, им оказывается медицинская помощь. Сейчас специалисты проводят работы по ликвидации последствий падения обломков дрона.
Курская область
В воздушном пространстве региона были уничтожены 12 украинских дронов. В результате попадания одного из них в автомобиль глава Беловского района Николай Волобуев получил ранения бедра и руки.
В Курской области в результате атак ВСУ на село Званное и поселок Коренево пострадали двое мужчин в возрасте 65 и 70 лет. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, уточнив, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. При этом угрозы жизни второму пострадавшему нет.
Помимо этого, минувшей ночью украинские дроны ударили по автомобильному мосту, расположенному вблизи деревни Семеново Некрасовского сельсовета. В результате этого сооружение получило частичные повреждения, однако движение транспорта не перекрыли.
Рязанская область
В регионе российские ПВО отразили атаку 15 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем telegram-канале. Кроме того, уже днем дроны ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани, было сбито не менее пяти дронов. По словам очевидцев, обломки уничтоженных БПЛА упали за пределами территории НПЗ. Отмечается, что угроза для сотрудников и производственного процесса отсутствует.
Брянская область
Всего в регионе был уничтожен один беспилотник ВСУ. В результате удара украинских FPV-дронов по селу Каменский Хутор Климовского района региона погиб местный житель. По словам главы области Александра Богомаза, еще один мужчина получил ранения и был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Богомаз отметил, что семьям пострадавшего и погибшего окажут поддержку и материальную помощь.
Другие регионы
В воздушном пространстве Белгородской области были уничтожены 11 украинских беспилотников. Помимо этого, над Орловской областью нейтрализовали 14 дронов ВСУ.
Также в Калужской области уничтожены девять БПЛА, а в небе над Воронежской областью силы ПВО уничтожили семь дронов. Кроме того, по три беспилотника средства ПВО сбили в Липецкой и Смоленской областях.
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