Mash: беспилотники ВСУ атакуют рязанский НПЗ

Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани, за последний час в районе предприятия было сбито пять дронов. Об этом сообщают очевидцы.
"Беспилотники [ВСУ] атакуют рязанский НПЗ. Со слов местных, в районе завода сбили пять БПЛА за последний час", — передает Mash, ссылаясь на очевидцев. Местные отмечают, что обломки сбитых дронов упали за пределами территории НПЗ, угрозы для сотрудников и производственного процесса нет.
Этой ночью сообщалось о массированной атаке со стороны украинских дронов. Также вражеские БПЛА атаковали Московскую область и ряд других территорий. Информацию об этом подтвердили в Минобороны. По данным ведомства, российские средства ПВО за пять часов поразили 105 беспилотников Украины этой ночью.
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