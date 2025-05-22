Mash: беспилотники ВСУ атакуют рязанский НПЗ

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Дроны ВСУ атаковали российский НПЗ (архивное фото)
Дроны ВСУ атаковали российский НПЗ (архивное фото) Фото:

Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани, за последний час в районе предприятия было сбито пять дронов. Об этом сообщают очевидцы.

"Беспилотники [ВСУ] атакуют рязанский НПЗ. Со слов местных, в районе завода сбили пять БПЛА за последний час", — передает Mash, ссылаясь на очевидцев. Местные отмечают, что обломки сбитых дронов упали за пределами территории НПЗ, угрозы для сотрудников и производственного процесса нет.

Этой ночью сообщалось о  массированной атаке со стороны украинских дронов. Также вражеские БПЛА атаковали Московскую область и ряд других территорий. Информацию об этом подтвердили в Минобороны. По данным ведомства, российские средства ПВО за пять часов поразили 105 беспилотников Украины этой ночью. 

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Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани, за последний час в районе предприятия было сбито пять дронов. Об этом сообщают очевидцы. "Беспилотники [ВСУ] атакуют рязанский НПЗ. Со слов местных, в районе завода сбили пять БПЛА за последний час", — передает Mash, ссылаясь на очевидцев. Местные отмечают, что обломки сбитых дронов упали за пределами территории НПЗ, угрозы для сотрудников и производственного процесса нет. Этой ночью сообщалось о  массированной атаке со стороны украинских дронов. Также вражеские БПЛА атаковали Московскую область и ряд других территорий. Информацию об этом подтвердили в Минобороны. По данным ведомства, российские средства ПВО за пять часов поразили 105 беспилотников Украины этой ночью. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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