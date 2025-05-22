Врачи обнаружили редкую опухоль на сердце жительницы ХМАО

Врачи кардиоцентра в Сургуте (ХМАО) обнаружили у 30-летней женщины редкую опухоль сердца — миксому. Ее выявили случайно после жалоб пациентки на аритмию, сообщила главврач учреждения Ирина Урванцева в своем telegram-канале.
«Год назад женщина начала замечать учащенное сердцебиение, связывала это со стрессом, но после очередного приступа пациентка обратилась за медицинской помощью. Именно во время обследований в стационаре в сердце пациентки впервые была обнаружена редкая опухоль – миксома», — сообщила Урванцева.
Новообразование было размером с десятирублевую монету. После компьютерной томографии и МРТ опухоль успешно удалили хирурги во время сложной операции. Как отметили врачи, без лечения миксома могла привести к сердечной недостаточности и стала бы противопоказанием для беременности, а сургутянка и ее супруг мечтают о ребенке.
Ранее URA.RU писало, что специалисты Нижневартовского перинатального центра удалили гигантскую опухоль у 21-летней пациентки. Размеры кистомы достигали 30 сантиметров.
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