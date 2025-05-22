Врачи обнаружили редкую опухоль на сердце жительницы ХМАО

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Врачи избавили сургутянку от редкой опухоли на сердце
Врачи избавили сургутянку от редкой опухоли на сердце Фото:

Врачи кардиоцентра в Сургуте (ХМАО) обнаружили у 30-летней женщины редкую опухоль сердца — миксому. Ее выявили случайно после жалоб пациентки на аритмию, сообщила главврач учреждения Ирина Урванцева в своем telegram-канале.

«Год назад женщина начала замечать учащенное сердцебиение, связывала это со стрессом, но после очередного приступа пациентка обратилась за медицинской помощью. Именно во время обследований в стационаре в сердце пациентки впервые была обнаружена редкая опухоль – миксома», — сообщила Урванцева.

Новообразование было размером с десятирублевую монету. После компьютерной томографии и МРТ опухоль успешно удалили хирурги во время сложной операции. Как отметили врачи, без лечения миксома могла привести к сердечной недостаточности и стала бы противопоказанием для беременности, а сургутянка и ее супруг мечтают о ребенке.

Ранее URA.RU писало, что специалисты Нижневартовского перинатального центра удалили гигантскую опухоль у 21-летней пациентки. Размеры кистомы достигали 30 сантиметров.

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Врачи кардиоцентра в Сургуте (ХМАО) обнаружили у 30-летней женщины редкую опухоль сердца — миксому. Ее выявили случайно после жалоб пациентки на аритмию, сообщила главврач учреждения Ирина Урванцева в своем telegram-канале. «Год назад женщина начала замечать учащенное сердцебиение, связывала это со стрессом, но после очередного приступа пациентка обратилась за медицинской помощью. Именно во время обследований в стационаре в сердце пациентки впервые была обнаружена редкая опухоль – миксома», — сообщила Урванцева. Новообразование было размером с десятирублевую монету. После компьютерной томографии и МРТ опухоль успешно удалили хирурги во время сложной операции. Как отметили врачи, без лечения миксома могла привести к сердечной недостаточности и стала бы противопоказанием для беременности, а сургутянка и ее супруг мечтают о ребенке. Ранее URA.RU писало, что специалисты Нижневартовского перинатального центра удалили гигантскую опухоль у 21-летней пациентки. Размеры кистомы достигали 30 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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