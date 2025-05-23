Песков высказался о смене состава переговорной группы Украины

Песков: в вопросе переговоров по Украине имеют значение все нюансы
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Песков оценил возможные изменения в составе переговорной группы Украины
Песков оценил возможные изменения в составе переговорной группы Украины Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины. По его словам, в процессе переговоров важны все нюансы, в том числе и персональный состав участников с украинской стороны.

«Песков прокомментировал ... сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины, отметив, что в вопросе переговоров имеют значения все нюансы», — пишет РИА Новости. Агентство взяло комментарий у официального представителя Кремля.

Украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле 16 мая возглавил министр обороны Рустем Умеров. В состав делегации также вошли первый замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый замглавы СВР Олег Луговский, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины. По его словам, в процессе переговоров важны все нюансы, в том числе и персональный состав участников с украинской стороны. «Песков прокомментировал ... сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины, отметив, что в вопросе переговоров имеют значения все нюансы», — пишет РИА Новости. Агентство взяло комментарий у официального представителя Кремля. Украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле 16 мая возглавил министр обороны Рустем Умеров. В состав делегации также вошли первый замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый замглавы СВР Олег Луговский, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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