Песков высказался о смене состава переговорной группы Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины. По его словам, в процессе переговоров важны все нюансы, в том числе и персональный состав участников с украинской стороны.
«Песков прокомментировал ... сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины, отметив, что в вопросе переговоров имеют значения все нюансы», — пишет РИА Новости. Агентство взяло комментарий у официального представителя Кремля.
Украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле 16 мая возглавил министр обороны Рустем Умеров. В состав делегации также вошли первый замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый замглавы СВР Олег Луговский, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
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