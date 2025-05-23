ВС РФ сбили 5 БПЛА над Калужской областью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Российские ПВО уничтожили пять украинских беспилотников на территории Калужской области. Об этом сообщает губернатор региона Владислав Шапша.

«Силами ПВО сегодня ночью на территории региона были уничтожены 5 БПЛА. Они были уничтожены на территориях Боровского, Жуковского и Тарусского районов», — говорится в сообщении губернатора. Оно опубликовано в telegram-канале главы региона. В публикации также отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские ПВО уничтожили пять украинских беспилотников на территории Калужской области. Об этом сообщает губернатор региона Владислав Шапша. «Силами ПВО сегодня ночью на территории региона были уничтожены 5 БПЛА. Они были уничтожены на территориях Боровского, Жуковского и Тарусского районов», — говорится в сообщении губернатора. Оно опубликовано в telegram-канале главы региона. В публикации также отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...