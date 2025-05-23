ВС РФ сбили 5 БПЛА над Калужской областью

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Российские ПВО уничтожили пять украинских беспилотников на территории Калужской области. Об этом сообщает губернатор региона Владислав Шапша.
«Силами ПВО сегодня ночью на территории региона были уничтожены 5 БПЛА. Они были уничтожены на территориях Боровского, Жуковского и Тарусского районов», — говорится в сообщении губернатора. Оно опубликовано в telegram-канале главы региона. В публикации также отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
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