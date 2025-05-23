Власти Вьетнама захотели заблокировать Telegram

Вьетнамское министерство информации и коммуникаций поручило интернет-провайдерам ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Такое решение было принято из-за того, что руководство платформы отказалось сотрудничать с государственными органами в рамках расследования нарушений, совершенных пользователями сервиса. Об этом пишет агентство Reuters.
«Документ от 21 мая, подписанный заместителем начальника управления связи Минтехнологий, предписывает телекоммуникационным компаниям принять меры по блокировке Telegram. Сообщить о них министерству [необходимо] до 2 июня», — говорится в материале агентства.
Также сообщается, что, по данным местной полиции, 68% из 9,6 тысячи каналов и групп в мессенджере на территории страны причастны к противоправной деятельности. К числу нарушений относятся мошенничество, незаконный оборот наркотических средств, а также инциденты, которые, предположительно, связаны с терроризмом.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат Никита Потураев высказался о том, что мессенджер Telegram — это «оружие врага». Об этом сообщает RT.
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