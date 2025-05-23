Власти Вьетнама захотели заблокировать Telegram

Во Вьетнаме заблокируют мессенджер Telegram за отказ сотрудничества с властями
© Служба новостей «URA.RU»
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Мессенджер планируют заблокировать на территории страны к началу июня
Мессенджер планируют заблокировать на территории страны к началу июня Фото:

Вьетнамское министерство информации и коммуникаций поручило интернет-провайдерам ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Такое решение было принято из-за того, что руководство платформы отказалось сотрудничать с государственными органами в рамках расследования нарушений, совершенных пользователями сервиса. Об этом пишет агентство Reuters.

«Документ от 21 мая, подписанный заместителем начальника управления связи Минтехнологий, предписывает телекоммуникационным компаниям принять меры по блокировке Telegram. Сообщить о них министерству [необходимо] до 2 июня», — говорится в материале агентства.

Также сообщается, что, по данным местной полиции, 68% из 9,6 тысячи каналов и групп в мессенджере на территории страны причастны к противоправной деятельности. К числу нарушений относятся мошенничество, незаконный оборот наркотических средств, а также инциденты, которые, предположительно, связаны с терроризмом.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат Никита Потураев высказался о том, что мессенджер Telegram — это «оружие врага». Об этом сообщает RT.

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Вьетнамское министерство информации и коммуникаций поручило интернет-провайдерам ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Такое решение было принято из-за того, что руководство платформы отказалось сотрудничать с государственными органами в рамках расследования нарушений, совершенных пользователями сервиса. Об этом пишет агентство Reuters. «Документ от 21 мая, подписанный заместителем начальника управления связи Минтехнологий, предписывает телекоммуникационным компаниям принять меры по блокировке Telegram. Сообщить о них министерству [необходимо] до 2 июня», — говорится в материале агентства. Также сообщается, что, по данным местной полиции, 68% из 9,6 тысячи каналов и групп в мессенджере на территории страны причастны к противоправной деятельности. К числу нарушений относятся мошенничество, незаконный оборот наркотических средств, а также инциденты, которые, предположительно, связаны с терроризмом. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат Никита Потураев высказался о том, что мессенджер Telegram — это «оружие врага». Об этом сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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