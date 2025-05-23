Челябинский политик получил высокий пост в Партии пенсионеров

Степан Фирстов вошел в Президиум Генсовета федеральной «Партии пенсионеров»

23 мая 2025 в 18:02 Размер текста - 17 +

Политическая карьера Степана Фирстова продолжает развиваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский политик Степан Фирстов вошел в Президиум Генсовета федеральной «Партии пенсионеров». Решение было принято на внеочередном съезде РППС, сообщили URA.RU в реготделении партии. «Съезд подтвердил зрелость партии, ее политическую ответственность, готовность работать в новых условиях на благо граждан, общества и государства. Изменена руководящая структура, принят новый устав, лидером РППС избран член Центрального Совета партии, руководитель московского отделения, хирург, генеральный секретарь „Общества врачей России“ Эрик Праздников. Но приоритеты нашей работы в регионе остаются прежними: участие в подготовке законов социальной направленности, поддержка пенсионеров, людей предпенсионного возраста и граждан с низкими доходами, помощь в реабилитации участников СВО», — рассказал URA.RU политик. Политическая карьера совладельца клиники «Эф Эм Си» Степана Фирстова пошла в гору после выборов в заксобрание Челябинской области в 2020 года. Неожиданно для политологов, кампания принесла челябинским представителям Российской партии пенсионеров за справедливость» сразу два мандата. Партия стала считаться многообещающей политической силой, а ее региональное отделение стало «локомотивом» для соседних регионов на выборах в Госдуму 2021 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский политик Степан Фирстов вошел в Президиум Генсовета федеральной «Партии пенсионеров». Решение было принято на внеочередном съезде РППС, сообщили URA.RU в реготделении партии. «Съезд подтвердил зрелость партии, ее политическую ответственность, готовность работать в новых условиях на благо граждан, общества и государства. Изменена руководящая структура, принят новый устав, лидером РППС избран член Центрального Совета партии, руководитель московского отделения, хирург, генеральный секретарь „Общества врачей России“ Эрик Праздников. Но приоритеты нашей работы в регионе остаются прежними: участие в подготовке законов социальной направленности, поддержка пенсионеров, людей предпенсионного возраста и граждан с низкими доходами, помощь в реабилитации участников СВО», — рассказал URA.RU политик. Политическая карьера совладельца клиники «Эф Эм Си» Степана Фирстова пошла в гору после выборов в заксобрание Челябинской области в 2020 года. Неожиданно для политологов, кампания принесла челябинским представителям Российской партии пенсионеров за справедливость» сразу два мандата. Партия стала считаться многообещающей политической силой, а ее региональное отделение стало «локомотивом» для соседних регионов на выборах в Госдуму 2021 года.