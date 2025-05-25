25 мая 2025

19 детям мигрантов из Тюмени отказали в сдаче экзамена на знание русского языка

В Тюмени в первый класс пойдут девять детей мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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На экзамен допустили лишь 13 человек
На экзамен допустили лишь 13 человек Фото:

В Тюменской области на конец мая 2025 года родители 40 детей-мигрантов подали заявления о зачислении своих детей в первый класс, однако не все из них были удовлетворены. 19 семьям отказали.

«На сегодняшний день на прием в первый класс подано 41 заявление. Из них в 19 случаях отказано по причине предоставления неполного комплекта документов», — сообщили в департаменте образования изданию NashGorod.ru

Как уточнили специалисты, из 13 детей, которые сдавали экзамен, успешно прошли его только девять. Родителям рекомендовано восполнить пробелы в знаниях детей и подготовиться к повторной сдаче теста до 1 сентября. Повторно пройти экзамен можно не ранее чем через три месяца после неудачной попытки и только по направлению, которое выдается после повторной подачи заявления на обучение.

С 1 апреля в Тюменской области действует закон, обязывающий детей-иностранцев сдавать тест на знание русского языка для поступления в школы. Ранее сообщалось, что большинство заявок отклоняют из-за неполного пакета документов или недостаточного уровня владения языком. По данным региональных властей, часть детей уже не прошла тестирование, однако у них есть возможность пересдать экзамен через три месяца.

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В Тюменской области на конец мая 2025 года родители 40 детей-мигрантов подали заявления о зачислении своих детей в первый класс, однако не все из них были удовлетворены. 19 семьям отказали. «На сегодняшний день на прием в первый класс подано 41 заявление. Из них в 19 случаях отказано по причине предоставления неполного комплекта документов», — сообщили в департаменте образования изданию NashGorod.ru Как уточнили специалисты, из 13 детей, которые сдавали экзамен, успешно прошли его только девять. Родителям рекомендовано восполнить пробелы в знаниях детей и подготовиться к повторной сдаче теста до 1 сентября. Повторно пройти экзамен можно не ранее чем через три месяца после неудачной попытки и только по направлению, которое выдается после повторной подачи заявления на обучение. С 1 апреля в Тюменской области действует закон, обязывающий детей-иностранцев сдавать тест на знание русского языка для поступления в школы. Ранее сообщалось, что большинство заявок отклоняют из-за неполного пакета документов или недостаточного уровня владения языком. По данным региональных властей, часть детей уже не прошла тестирование, однако у них есть возможность пересдать экзамен через три месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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