19 детям мигрантов из Тюмени отказали в сдаче экзамена на знание русского языка

В Тюменской области на конец мая 2025 года родители 40 детей-мигрантов подали заявления о зачислении своих детей в первый класс, однако не все из них были удовлетворены. 19 семьям отказали.
«На сегодняшний день на прием в первый класс подано 41 заявление. Из них в 19 случаях отказано по причине предоставления неполного комплекта документов», — сообщили в департаменте образования изданию NashGorod.ru
Как уточнили специалисты, из 13 детей, которые сдавали экзамен, успешно прошли его только девять. Родителям рекомендовано восполнить пробелы в знаниях детей и подготовиться к повторной сдаче теста до 1 сентября. Повторно пройти экзамен можно не ранее чем через три месяца после неудачной попытки и только по направлению, которое выдается после повторной подачи заявления на обучение.
С 1 апреля в Тюменской области действует закон, обязывающий детей-иностранцев сдавать тест на знание русского языка для поступления в школы. Ранее сообщалось, что большинство заявок отклоняют из-за неполного пакета документов или недостаточного уровня владения языком. По данным региональных властей, часть детей уже не прошла тестирование, однако у них есть возможность пересдать экзамен через три месяца.
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