Самолет вынужден был уйти на второй круг при посадке в аэропорту Сургута

Пассажирский рейс, следовавший из Сочи в Сургут, был вынужден уйти на второй круг при заходе на посадку. Причиной стала стая птиц на взлетно-посадочной полосе сургутского аэропорта, сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.
«Экипаж самолета Сочи — Сургут получил команду от диспетчера вышки уйти на второй круг. Причина — скопление птиц на ВПП (взлетно-посадочной полосе)», — уточняется в сообщении.
Инцидент произошел в аэропорту Сургута. Диспетчер заметил скопление птиц и направил самолет на второй круг. Посадка была успешно выполнена спустя 10 минут. Воздушное судно принадлежало авиакомпании Utair.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании «ЮТэйр» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте пассажир выбежал на летное поле, чтобы успеть на самолет. Штрафовать его не стали, но на рейс он так и не попал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!