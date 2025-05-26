Самолет вынужден был уйти на второй круг при посадке в аэропорту Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Сургута из-за птиц
Самолет не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Сургута из-за птиц Фото:

Пассажирский рейс, следовавший из Сочи в Сургут, был вынужден уйти на второй круг при заходе на посадку. Причиной стала стая птиц на взлетно-посадочной полосе сургутского аэропорта, сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Экипаж самолета Сочи — Сургут получил команду от диспетчера вышки уйти на второй круг. Причина — скопление птиц на ВПП (взлетно-посадочной полосе)», — уточняется в сообщении.

Инцидент произошел в аэропорту Сургута. Диспетчер заметил скопление птиц и направил самолет на второй круг. Посадка была успешно выполнена спустя 10 минут. Воздушное судно принадлежало авиакомпании Utair.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании «ЮТэйр» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте пассажир выбежал на летное поле, чтобы успеть на самолет. Штрафовать его не стали, но на рейс он так и не попал.

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Пассажирский рейс, следовавший из Сочи в Сургут, был вынужден уйти на второй круг при заходе на посадку. Причиной стала стая птиц на взлетно-посадочной полосе сургутского аэропорта, сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «Экипаж самолета Сочи — Сургут получил команду от диспетчера вышки уйти на второй круг. Причина — скопление птиц на ВПП (взлетно-посадочной полосе)», — уточняется в сообщении. Инцидент произошел в аэропорту Сургута. Диспетчер заметил скопление птиц и направил самолет на второй круг. Посадка была успешно выполнена спустя 10 минут. Воздушное судно принадлежало авиакомпании Utair. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании «ЮТэйр» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте пассажир выбежал на летное поле, чтобы успеть на самолет. Штрафовать его не стали, но на рейс он так и не попал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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