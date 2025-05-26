В Ханты-Мансийске группа подростков избила пенсионера

В Ханты-Мансийске трое подростков напали на пенсионера. Мужчине помощь оказали прохожие. О случившемся очевидцы сообщили в соцсети.
«26 мая 2025 года трое подростков из били старика. Двое мужчин увидели это, принесли воду, помогли ему умыться», — сообщает telegram-канал «Типичный Ханты-Мансийск».
Уточняется, что после случившегося нападавшие убежали в сторону «Pizza Hans», которая располагается на улице Энгельса. Причины и мотивы случившегося не уточняются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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