26 мая 2025

В Ханты-Мансийске группа подростков избила пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеру после нападения помогли прохожие
Пенсионеру после нападения помогли прохожие Фото:

В Ханты-Мансийске трое подростков напали на пенсионера. Мужчине помощь оказали прохожие. О случившемся очевидцы сообщили в соцсети.

«26 мая 2025 года трое подростков из били старика. Двое мужчин увидели это, принесли воду, помогли ему умыться», — сообщает telegram-канал «Типичный Ханты-Мансийск».

Уточняется, что после случившегося нападавшие убежали в сторону «Pizza Hans», которая располагается на улице Энгельса. Причины и мотивы случившегося не уточняются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Ханты-Мансийске трое подростков напали на пенсионера. Мужчине помощь оказали прохожие. О случившемся очевидцы сообщили в соцсети. «26 мая 2025 года трое подростков из били старика. Двое мужчин увидели это, принесли воду, помогли ему умыться», — сообщает telegram-канал «Типичный Ханты-Мансийск». Уточняется, что после случившегося нападавшие убежали в сторону «Pizza Hans», которая располагается на улице Энгельса. Причины и мотивы случившегося не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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