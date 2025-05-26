26 мая 2025

Школьник из ХМАО издевался над кошкой при помощи вейпа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник выдыхал вредные пары на испуганное животное
Школьник выдыхал вредные пары на испуганное животное Фото:

В Югорске (ХМАО) подросток курил вейп и дышал дымом на домашнюю кошку. Животное от испуга убежало из комнаты, а юный «курильщик» выложил кадры издевательства над животным в соцсеть.

«В Югорске школота парит вейп, пока родителей нет дома и издевается над котом, выдыхая на него вредные пары. Видео распространяется в местных молодежных сообществах», — сообщение от возмущенных югорчан передает telegram-канал «Бинокль. Новости Югорска».

Очевидцы уточняют, что детям на вид не больше 14 лет, а подобные видео в сети выкладываются не в первый раз. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Югорске (ХМАО) подросток курил вейп и дышал дымом на домашнюю кошку. Животное от испуга убежало из комнаты, а юный «курильщик» выложил кадры издевательства над животным в соцсеть. «В Югорске школота парит вейп, пока родителей нет дома и издевается над котом, выдыхая на него вредные пары. Видео распространяется в местных молодежных сообществах», — сообщение от возмущенных югорчан передает telegram-канал «Бинокль. Новости Югорска». Очевидцы уточняют, что детям на вид не больше 14 лет, а подобные видео в сети выкладываются не в первый раз. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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