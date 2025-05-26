В Югорске (ХМАО) подросток курил вейп и дышал дымом на домашнюю кошку. Животное от испуга убежало из комнаты, а юный «курильщик» выложил кадры издевательства над животным в соцсеть.
«В Югорске школота парит вейп, пока родителей нет дома и издевается над котом, выдыхая на него вредные пары. Видео распространяется в местных молодежных сообществах», — сообщение от возмущенных югорчан передает telegram-канал «Бинокль. Новости Югорска».
Очевидцы уточняют, что детям на вид не больше 14 лет, а подобные видео в сети выкладываются не в первый раз. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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