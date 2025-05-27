Уровень цифрового развития Тюменской области превысил 92%

По итогам 2024 года уровень цифрового развития в Тюменской области превысил 92%. Это благоприятно влияет на ключевые отрасли экономики и социальную сферу, в том числе на защиту от киберпреступности. Такие сведения сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства.
«В Тюменской области уровень „цифровой зрелости“ ключевых отраслей экономики и социальной сферы превысил 92%... В условиях высокой активности киберпреступности защита граждан от мошеннических действий становится важным элементом нашей работы. К вопросу подходим комплексно и сразу по нескольким направлениям», — цитирует Моора информационный центр правительства Тюменской области.
По его словам, благодаря масштабной кампании по противодействию мошенникам аудио- и видео материалы «крутили» по радио и телевизору почти 7,5 тысяч раз. Также более 17 тысяч раз выходили посты на эту тему в популярных мессенджерах и социальных медиа, благодаря чему информация собрала суммарно более 17 миллионов просмотров.
Помимо этого, стало больше пользователей регионального приложения «Телемед 72» — с 450 тысяч до 694 тысяч человек за 2024 год. Жители Тюменской области воспользовались услугой «Запись на прием к врачу» почти миллион раз, что вдвое больше показателей прошлого года. Также регион принял цифровой форум-выставку «Инфотех», собравшую более 19 тысяч участников.
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