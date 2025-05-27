27 мая 2025

Уровень цифрового развития Тюменской области превысил 92%

© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря большей «цифровой зрелости» тюменцы будут меньше «попадаться на удочку мошенников»
Благодаря большей «цифровой зрелости» тюменцы будут меньше «попадаться на удочку мошенников» Фото:

По итогам 2024 года уровень цифрового развития в Тюменской области превысил 92%. Это благоприятно влияет на ключевые отрасли экономики и социальную сферу, в том числе на защиту от киберпреступности. Такие сведения сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства.

«В Тюменской области уровень „цифровой зрелости“ ключевых отраслей экономики и социальной сферы превысил 92%... В условиях высокой активности киберпреступности защита граждан от мошеннических действий становится важным элементом нашей работы. К вопросу подходим комплексно и сразу по нескольким направлениям», — цитирует Моора информационный центр правительства Тюменской области.

По его словам, благодаря масштабной кампании по противодействию мошенникам аудио- и видео материалы «крутили» по радио и телевизору почти 7,5 тысяч раз. Также более 17 тысяч раз выходили посты на эту тему в популярных мессенджерах и социальных медиа, благодаря чему информация собрала суммарно более 17 миллионов просмотров.

Помимо этого, стало больше пользователей регионального приложения «Телемед 72» — с 450 тысяч до 694 тысяч человек за 2024 год. Жители Тюменской области воспользовались услугой «Запись на прием к врачу» почти миллион раз, что вдвое больше показателей прошлого года. Также регион принял цифровой форум-выставку «Инфотех», собравшую более 19 тысяч участников.

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По итогам 2024 года уровень цифрового развития в Тюменской области превысил 92%. Это благоприятно влияет на ключевые отрасли экономики и социальную сферу, в том числе на защиту от киберпреступности. Такие сведения сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства. «В Тюменской области уровень „цифровой зрелости“ ключевых отраслей экономики и социальной сферы превысил 92%... В условиях высокой активности киберпреступности защита граждан от мошеннических действий становится важным элементом нашей работы. К вопросу подходим комплексно и сразу по нескольким направлениям», — цитирует Моора информационный центр правительства Тюменской области. По его словам, благодаря масштабной кампании по противодействию мошенникам аудио- и видео материалы «крутили» по радио и телевизору почти 7,5 тысяч раз. Также более 17 тысяч раз выходили посты на эту тему в популярных мессенджерах и социальных медиа, благодаря чему информация собрала суммарно более 17 миллионов просмотров. Помимо этого, стало больше пользователей регионального приложения «Телемед 72» — с 450 тысяч до 694 тысяч человек за 2024 год. Жители Тюменской области воспользовались услугой «Запись на прием к врачу» почти миллион раз, что вдвое больше показателей прошлого года. Также регион принял цифровой форум-выставку «Инфотех», собравшую более 19 тысяч участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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