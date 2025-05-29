Окрошка за год выросла в цене почти на 25%

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Летом окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей
Летом окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей Фото:

Приготовление традиционной окрошки для семьи из четырех человек в 2025 году обходится в среднем в 537 рубля, что на 23,6% дороже, чем годом ранее. По данным «Руспродсоюза», в 2024 году стоимость аналогичного набора продуктов составляла 434 рубля.

«Средняя стоимость приготовления четырех порций окрошки в 2025 году в России составляет 537 рублей», — передают РИА Новости данные ТМ «Пиканта». В расчет брался классический рецепт, включающий картофель, огурцы, яйца, редис, вареную колбасу, зелень, квас и сметану.

Эксперты связывают подорожание с общей инфляцией и ростом цен на основные продукты питания. Тем временем свекольник остается более доступной альтернативой — его приготовление обходится в 2,3 раза дешевле.

Ранее сообщалось, что продукты с эмульгаторами способны нарушать работу кишечника, представляя потенциальную опасность для здоровья. Поставщик пищевых добавок рассказывал о мороженом с уникальными свойствами — оно сохраняет форму даже под интенсивным освещением, благодаря специальным химическим компонентам, передает MK.RU.

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Приготовление традиционной окрошки для семьи из четырех человек в 2025 году обходится в среднем в 537 рубля, что на 23,6% дороже, чем годом ранее. По данным «Руспродсоюза», в 2024 году стоимость аналогичного набора продуктов составляла 434 рубля. «Средняя стоимость приготовления четырех порций окрошки в 2025 году в России составляет 537 рублей», — передают РИА Новости данные ТМ «Пиканта». В расчет брался классический рецепт, включающий картофель, огурцы, яйца, редис, вареную колбасу, зелень, квас и сметану. Эксперты связывают подорожание с общей инфляцией и ростом цен на основные продукты питания. Тем временем свекольник остается более доступной альтернативой — его приготовление обходится в 2,3 раза дешевле. Ранее сообщалось, что продукты с эмульгаторами способны нарушать работу кишечника, представляя потенциальную опасность для здоровья. Поставщик пищевых добавок рассказывал о мороженом с уникальными свойствами — оно сохраняет форму даже под интенсивным освещением, благодаря специальным химическим компонентам, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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