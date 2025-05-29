29 мая 2025

Уникальный спектакль для восьми зрителей покажут в смотровой башне курорта «Губаха»

Пермский фестиваль «Тайны горы Крестовой» покажет спектакль в смотровой башне
© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль покажут не просто на вершине горы, но на ее смотровой башне
Спектакль покажут не просто на вершине горы, но на ее смотровой башне Фото:

В Губахе Пермского края в рамках фестиваля «Тайны горы Крестовой» покажут уникальный мини-спектакль. Зрителями каждого показа смогут стать только восемь человек, а пройдет он в смотровой башне горнолыжного курорта «Губаха».

«На смотровой башне покажем „Полет в небеса“ (12+). Этот мини-спектакль связан с Даниилом Хармсом, у которого есть такое произведение. Это очень эксклюзивная история. Показ идет пока большая гондола поднимается на башню и опускается, то есть всего 16-17 минут», — рассказала на пресс-конференции директор фестиваля Любовь Зайцева.

«Полет в небеса» специально для фестиваля «Тайны горы Крестовой» Дмитрий Огородников. Это лабораторный проект фестиваля и Камерного драматического театра «Доминанта». Башня, в которой покажут спектакль, это «Gu sky tower» — это конструкция на вершине горнолыжного склона. Аттракцион высотой 47 м (и 500 м над уровнем моря) поднимает гостей в большой остекленной гондоле на высоту более 36 м, откуда открываются виды на вершины гор, долину реки Косьва, Губаху и тайгу.

XIV Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в Губахе с 5 по 8 июля. Как ранее рассказывало URA.RU, откроет его спектакль «Бременские музыканты» (6+), который покажет театр Моссовета. 

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В Губахе Пермского края в рамках фестиваля «Тайны горы Крестовой» покажут уникальный мини-спектакль. Зрителями каждого показа смогут стать только восемь человек, а пройдет он в смотровой башне горнолыжного курорта «Губаха». «На смотровой башне покажем „Полет в небеса“ (12+). Этот мини-спектакль связан с Даниилом Хармсом, у которого есть такое произведение. Это очень эксклюзивная история. Показ идет пока большая гондола поднимается на башню и опускается, то есть всего 16-17 минут», — рассказала на пресс-конференции директор фестиваля Любовь Зайцева. «Полет в небеса» специально для фестиваля «Тайны горы Крестовой» Дмитрий Огородников. Это лабораторный проект фестиваля и Камерного драматического театра «Доминанта». Башня, в которой покажут спектакль, это «Gu sky tower» — это конструкция на вершине горнолыжного склона. Аттракцион высотой 47 м (и 500 м над уровнем моря) поднимает гостей в большой остекленной гондоле на высоту более 36 м, откуда открываются виды на вершины гор, долину реки Косьва, Губаху и тайгу. XIV Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в Губахе с 5 по 8 июля. Как ранее рассказывало URA.RU, откроет его спектакль «Бременские музыканты» (6+), который покажет театр Моссовета. 
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