В Пермском крае в декорациях заброшенного города поставят спектакль об СВО

В Пермском крае на XIV Театральном ландшафтном фестивале «Тайны горы Крестовой» театр «Доминанта» представит премьеру спектакля «Новороссия» (12+). Эту историю про человека на спецоперации покажут в антураже развалин заброшенного города-призрака Верхняя Губаха.
«Это будет премьера. Работа создается в рамках фестиваля, она называется „Новороссия“. Александр Игнашов написал пьесу, прислал ее нам. Это история о людях, которые служат сегодня. История СВО и человека внутри. О любви, о подвиге», — поделилась директор фестиваля, художественный руководитель театра «Доминанта» Любовь Зайцева. Александр Игнашов написал свою пьесу «Новороссия» на основе фронтовой прозы, дневниковых записей и поэзии Алексея Шорохова.
Фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в Губахе с 5 по 8 июля. Как ранее рассказывало URA.RU, откроет его спектакль «Бременские музыканты» (6+), который покажет театр Моссовета.
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