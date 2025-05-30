В Пермском крае в декорациях заброшенного города поставят спектакль об СВО

На пермском фестивале «Тайны горы Крестовой» покажут премьеру «Новороссия» (12+)
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Любовь Зайцева рассказала о программе фестиваля «Тайны горы Крестовой»
Любовь Зайцева рассказала о программе фестиваля «Тайны горы Крестовой» Фото:

В Пермском крае на XIV Театральном ландшафтном фестивале «Тайны горы Крестовой» театр «Доминанта» представит премьеру спектакля «Новороссия» (12+). Эту историю про человека на спецоперации покажут в антураже развалин заброшенного города-призрака Верхняя Губаха.

«Это будет премьера. Работа создается в рамках фестиваля, она называется „Новороссия“. Александр Игнашов написал пьесу, прислал ее нам. Это история о людях, которые служат сегодня. История СВО и человека внутри. О любви, о подвиге», — поделилась директор фестиваля, художественный руководитель театра «Доминанта» Любовь Зайцева. Александр Игнашов написал свою пьесу «Новороссия» на основе фронтовой прозы, дневниковых записей и поэзии Алексея Шорохова.

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в Губахе с 5 по 8 июля. Как ранее рассказывало URA.RU, откроет его спектакль «Бременские музыканты» (6+), который покажет театр Моссовета.

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В Пермском крае на XIV Театральном ландшафтном фестивале «Тайны горы Крестовой» театр «Доминанта» представит премьеру спектакля «Новороссия» (12+). Эту историю про человека на спецоперации покажут в антураже развалин заброшенного города-призрака Верхняя Губаха. «Это будет премьера. Работа создается в рамках фестиваля, она называется „Новороссия“. Александр Игнашов написал пьесу, прислал ее нам. Это история о людях, которые служат сегодня. История СВО и человека внутри. О любви, о подвиге», — поделилась директор фестиваля, художественный руководитель театра «Доминанта» Любовь Зайцева. Александр Игнашов написал свою пьесу «Новороссия» на основе фронтовой прозы, дневниковых записей и поэзии Алексея Шорохова. Фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в Губахе с 5 по 8 июля. Как ранее рассказывало URA.RU, откроет его спектакль «Бременские музыканты» (6+), который покажет театр Моссовета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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