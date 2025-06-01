FP: мужчина въехал на машине в толпу футбольных фанатов во Франции

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В футбольных фанатов въехали на авто
В футбольных фанатов въехали на авто Фото:

Мужчина на авто въехал в группу футбольных фанатов в Гренобле (Франция) во время уличных празднований после победы «Пари Сен-Жермен» в финале еврокубка. Об этом 1 июня сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию города. В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Машина въехала в фанатов, праздновавших победу ПСЖ на улицах Гренобля, на юго-востоке Франции, в результате четыре человека пострадали. Двое — в тяжелом состоянии», — цитирует слова представителей полиции агентство в соцсети X.

Как уточняют правоохранители, все пострадавшие были членами одной семьи. Водитель авто после случившегося сдался полиции и сейчас находится под арестом. По предварительным данным, мужчина случайно совершил наезд на людей.

Вечером 31 мая «Пари Сен-Жермен» впервые взял кубок ЛЧ, разгромив итальянский «Интер» со счетом 5:0 в финале турнира, который прошел в Мюнхене. Победа парижан стала поводом для массовых празднований во многих городах Франции, включая Гренобль.

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Мужчина на авто въехал в группу футбольных фанатов в Гренобле (Франция) во время уличных празднований после победы «Пари Сен-Жермен» в финале еврокубка. Об этом 1 июня сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию города. В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. «Машина въехала в фанатов, праздновавших победу ПСЖ на улицах Гренобля, на юго-востоке Франции, в результате четыре человека пострадали. Двое — в тяжелом состоянии», — цитирует слова представителей полиции агентство в соцсети X. Как уточняют правоохранители, все пострадавшие были членами одной семьи. Водитель авто после случившегося сдался полиции и сейчас находится под арестом. По предварительным данным, мужчина случайно совершил наезд на людей. Вечером 31 мая «Пари Сен-Жермен» впервые взял кубок ЛЧ, разгромив итальянский «Интер» со счетом 5:0 в финале турнира, который прошел в Мюнхене. Победа парижан стала поводом для массовых празднований во многих городах Франции, включая Гренобль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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