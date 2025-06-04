04 июня 2025

В МЧС объявили о планах поместить адреса бомбоубежищ на «Госуслугах»

© Служба новостей «URA.RU»
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На «Госуслугах» хотят разместить информацию о бомбоубежищах
На «Госуслугах» хотят разместить информацию о бомбоубежищах Фото:

Жители России получат возможность узнать адрес ближайшего убежища гражданской обороны через портал «Госуслуги». О разработке такого механизма 4 июня сообщил заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов на совещании в Общественной палате. По его словам, система уже прошла тестирование в Курской и Белгородской областях.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на „Госуслугах“, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», — пояснил Старовойтов, его слова приводит «Парламентская газета».

В настоящее время, по данным представителя МЧС, регионы наполняют «цифровые контуры» необходимой информацией о местоположении убежищ и эвакуационных пунктов. Ожидается, что новая система будет доступна гражданам уже до конца 2025 года. Разработка направлена на повышение информированности населения о действиях в случае чрезвычайных ситуаций и упрощение доступа к важным данным через государственный онлайн-сервис.

Российское Министерство цифрового развития рассматривает возможность объединения платформы «Госуслуги» с отечественным мессенджером Max. Об этом 29 мая сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Государственной думы по информационным технологиям. Max представляет собой новый российский мессенджер, созданный компанией VK, который позиционируется в качестве альтернативы зарубежным сервисам. Приложение поддерживает обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, осуществление звонков, а также работу мини-приложений и ботов, что позволяет сравнивать его по функциональности с китайской платформой WeChat.

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Жители России получат возможность узнать адрес ближайшего убежища гражданской обороны через портал «Госуслуги». О разработке такого механизма 4 июня сообщил заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов на совещании в Общественной палате. По его словам, система уже прошла тестирование в Курской и Белгородской областях. «Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на „Госуслугах“, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», — пояснил Старовойтов, его слова приводит «Парламентская газета». В настоящее время, по данным представителя МЧС, регионы наполняют «цифровые контуры» необходимой информацией о местоположении убежищ и эвакуационных пунктов. Ожидается, что новая система будет доступна гражданам уже до конца 2025 года. Разработка направлена на повышение информированности населения о действиях в случае чрезвычайных ситуаций и упрощение доступа к важным данным через государственный онлайн-сервис. Российское Министерство цифрового развития рассматривает возможность объединения платформы «Госуслуги» с отечественным мессенджером Max. Об этом 29 мая сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Государственной думы по информационным технологиям. Max представляет собой новый российский мессенджер, созданный компанией VK, который позиционируется в качестве альтернативы зарубежным сервисам. Приложение поддерживает обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, осуществление звонков, а также работу мини-приложений и ботов, что позволяет сравнивать его по функциональности с китайской платформой WeChat.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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