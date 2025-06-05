ВСУ атаковали Ростовскую область, поврежден дом

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Из-за падения обломков БПЛА поврежден дом и автомобиль
Из-за падения обломков БПЛА поврежден дом и автомобиль Фото:

ВСУ атаковали Ростовскую область, из-за падения обломков БПЛА был поврежден жилой дом. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях», — пишет Слюсарь в своем telegram-канале. В результате падения фрагментов уничтоженного БПЛА в одном из домов частично разрушена кровля, в другом — повреждены оконные стекла, оборваны электропровода, разрушено хозяйственное строение и поврежден легковой автомобиль. Кроме того, вблизи магазина «Автолига» на улице Артиллерийская возник пожар в припаркованном автомобиле.

По информации экстренных служб, прибывших на место происшествия, пострадавших среди гражданского населения нет. Подразделения вооруженных сил продолжают отражать атаку противника. Данные о последствиях уточняются.

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ВСУ атаковали Ростовскую область, из-за падения обломков БПЛА был поврежден жилой дом. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях», — пишет Слюсарь в своем telegram-канале. В результате падения фрагментов уничтоженного БПЛА в одном из домов частично разрушена кровля, в другом — повреждены оконные стекла, оборваны электропровода, разрушено хозяйственное строение и поврежден легковой автомобиль. Кроме того, вблизи магазина «Автолига» на улице Артиллерийская возник пожар в припаркованном автомобиле. По информации экстренных служб, прибывших на место происшествия, пострадавших среди гражданского населения нет. Подразделения вооруженных сил продолжают отражать атаку противника. Данные о последствиях уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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