Трамп запретил миграцию в США для граждан 12 стран

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Трамп подписал указ 4 июня
Трамп подписал указ 4 июня Фото:

Президент США Дональд Трамп подписал указ о полном запрете въезда в Соединенные Штаты граждан 12 государств, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити и Иран. Соответствующий документ опубликован 4 июня на официальном сайте Белого дома.

В тексте указа глава государства объяснил свое решение необходимостью защиты национальных интересов и обеспечения безопасности страны. «После учета внешней политики, национальной безопасности и целей Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом я решил полностью запретить и ограничить въезд граждан следующих 12 стран: Афганистан, Бирма (Мьянма), Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен», — говорится в заявлении президента.

В документе уточняется, что ограничения распространяются на все категории виз — как иммиграционных, так и неиммиграционных. Таким образом, граждане указанных государств не смогут въехать в США ни с целью постоянного проживания, ни по гостевым, деловым или туристическим визам. Решение вступает в силу немедленно и продлится до особого распоряжения американских властей.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о полном запрете въезда в Соединенные Штаты граждан 12 государств, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити и Иран. Соответствующий документ опубликован 4 июня на официальном сайте Белого дома. В тексте указа глава государства объяснил свое решение необходимостью защиты национальных интересов и обеспечения безопасности страны. «После учета внешней политики, национальной безопасности и целей Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом я решил полностью запретить и ограничить въезд граждан следующих 12 стран: Афганистан, Бирма (Мьянма), Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен», — говорится в заявлении президента. В документе уточняется, что ограничения распространяются на все категории виз — как иммиграционных, так и неиммиграционных. Таким образом, граждане указанных государств не смогут въехать в США ни с целью постоянного проживания, ни по гостевым, деловым или туристическим визам. Решение вступает в силу немедленно и продлится до особого распоряжения американских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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