«Клянусь, никого не хотела подвести»: как сложилась судьба актрисы Барбары Брыльской

Барбара Брыльска — легендарная польская актриса, чье имя навсегда вписано золотыми буквами в историю советского кинематографа. Всемирную известность ей принесла блистательная роль Нади Шевелевой в культовой комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», вышедшей на экраны в 1976 году. Путь актрисы от юности до последнего дня — в материале URA.RU.
Детство и юность
Барбара Брыльска появилась на свет 5 июня 1941 года в польском селе Скотники близ Лодзя. Интересно, что ее настоящий день рождения — 29 мая, но из-за высокой стоимости регистрации во время войны родители указали более позднюю дату. Семья актрисы, благодаря немецкому дворянскому происхождению бабушки, относительно спокойно пережила оккупацию. Отец работал слесарем и часовщиком, а мать была швеей.
«Мое детство пришлось на послевоенные годы. Жизнь была тяжелой. Но в любые времена девочки, если им хоть чуть-чуть повезло с внешними данными, мечтают стать "звездами". И я не была исключением», — рассказывала актриса корреспонденту издания «Труд».
В семье росла еще младшая сестра Ядвига. Барбара, которую дома называли Басей, была застенчивой девочкой и считала себя некрасивой. Однако у нее проявился талант к рисованию, и родители отдали ее в художественный лицей. Именно там, в 17 лет, ее жизнь кардинально изменилась — ассистент режиссера пригласил девушку на съемки в фантастическую комедию «Галоши счастья».
Начало актерского пути
Первые дни на съемочной площадке настолько впечатлили Барбару, что она решила посвятить себя актерской профессии. После окончания лицея она поступила в Высшую театральную школу в Лодзе, а затем продолжила обучение в Варшавской высшей школе театра, кино и телевидения, которую окончила в 1967 году.
Первую известность Барбаре принесла роль Эвы в военной драме «Потом наступит тишина» (1965). Настоящий прорыв произошел после съемок в исторической драме «Фараон» (1966), где она сыграла жрицу Каму. Ее героиня, напоминавшая голливудскую Клеопатру в исполнении Элизабет Тейлор, принесла актрисе первую большую славу.
После успеха «Фараона» предложения о съемках посыпались одно за другим. Барбара активно снималась как в Польше, так и за рубежом. В 1968 году она появилась в советско-немецком вестерне «След сокола» с Гойко Митичем, который частично снимался на территории ГДР, а частично в Грузии.
Всенародная любовь
В 1969 году она появилась в продолжении «Следа сокола» — фильме «Белые волки». Так, из застенчивой девочки из польского села Барбара Брыльска превратилась в одну из самых узнаваемых актрис Восточной Европы. Особое место в ее карьере занимает работа в фильме «Города и годы» (1973) Александра Зархи. Во время съемок в фильме «Города и годы» Барбара узнала, что ждет ребенка.
Долгое время актриса скрывала свое положение, но когда живот начал заметно расти, пришлось признаться партнеру по съемкам Игорю Старыгину: «Слушай, не знаю даже, как сказать… Словом, так получилось… Я стала жертвой внезапной беременности! Клянусь, никого не хотела подвести», — делилась она с ним. Режиссеры нашли выход — оставшиеся сцены снимали крупным планом, маскируя изменения в фигуре актрисы.
Параллельно с этими съемками Брыльска работала над другой значимой ролью в картине «Анатомия любви» (1972) Романа Залуского. Фильм вызвал неоднозначную реакцию в социалистическом лагере из-за откровенных сцен с участием актрисы и Яна Новицкого. Несмотря на цензурные ограничения, картина добралась и до советских зрителей, хотя и в урезанном варианте.
«Для католиков эротика — это не грех. В костеле супругов венчают именно для того, чтобы они этой самой эротикой занимались... Мои крупные планы я попросила режиссера снять с подсветкой со спины так, чтобы моя обнаженная фигура просматривалась только в контурах. А в том эпизоде, где "Адам" ложился на меня сверху, я попросила его натянуть на себя женские бесцветные колготки», — вспоминала Брыльска в интервью изданию «Труд».
Роль Евы, женщины, пережившей потерю мужа и нашедшей новую любовь, принесла Барбаре новую волну популярности. Ее талантливая игра не осталась незамеченной — польскую красавицу приметил Эльдар Рязанов, который как раз искал исполнительницу главной роли для своего новогоднего проекта. Так началась новая глава в карьере актрисы, которая впоследствии сделала ее любимицей миллионов зрителей по всему Советскому Союзу.
«Ирония судьбы» и Надя Шевелева
По одной из версий, на роль Нади Шевелевой Барбару Брыльску порекомендовал оператор Вадим Алисов — его сын был увлечен польской актрисой. До этого на роль пробовались многие известные советские актрисы, включая Людмилу Гурченко, Светлану Немоляеву и Алису Фрейндлих, но Рязанов выбрал именно Брыльску.
Актриса, в отличие от своей героини, была прямолинейной и раскрепощенной. Тем не менее, она блестяще создала образ романтичной учительницы. На съемках возникали сложности: не сразу наладились отношения с партнерами, а с Юрием Яковлевым она отказалась сниматься в сценах с поцелуями.
«Когда я начала сниматься в „Иронии судьбы“ и еще мало с кем была знакома, гримерши мне все уши прожужжали: „Юрий Яковлев! Юрий Яковлев! О таком мужчине можно только мечтать!“ Он тогда был жутко популярным после ролей в „Идиоте“ и „Гусарской балладе“. И я с нетерпением ждала знакомства. Но, откровенно говоря, с первой же встречи разочаровалась — не мой тип. Я даже целоваться с ним отказывалась. Но Рязанов был непреклонен и пришлось целоваться», — рассказывала Барбара Брыльска.
Фильм стал культовым — его показывали на каждый Новый год . Несмотря на то, что героиню озвучивала Валентина Талызина, а пела Алла Пугачева, зрители полюбили именно Брыльску. Женщины копировали ее наряды, прическу и брови, а сама картина превратилась в неотъемлемую часть новогодних праздников.
Карьера в Польше и за рубежом
За роль в «Иронии судьбы» актриса получила Государственную премию СССР, что негативно повлияло на ее карьеру в Польше. Брыльска отмечала, что ее ревновали к успеху в СССР, и она постепенно начала работать преимущественно за границей — в Германии, Чехословакии, Болгарии и России.
В Польше актриса снималась в таких картинах как «Роман Терезы Хеннерт», «Сто коней к ста берегам» и «Бешеный». В СССР вернулась в 1988 году для съемок в «Часе полнолуния» и «Ау! Ограбление поезда», где работала с известными советскими актерами.
Последние работы
В 2000-х годах Брыльска активно снималась в российском кино: «Даун Хаус», «Адмиралъ», «Казус Белли». В канун 2008 года приняла участие в съемках продолжения «Иронии судьбы» от Тимура Бекмамбетова, где ее экранной дочерью стала Елизавета Боярская. Последней работой актрисы стала музыкальная комедия «Тайна четырех принцесс» (2014), где она сыграла фею Урсулу. После этого Брыльска прекратила сниматься в кино.
Театральная деятельность
В 2003 году актриса дебютировала на театральной сцене в антрепризном спектакле «Квартет» в московском Центре оперного пения Галины Вишневской, где исполнила роль оперной певицы. За свою карьеру Барбара Брыльска снялась более чем в 60 картинах, проявив себя как разносторонняя актриса, способная работать в разных жанрах и странах.
Личная жизнь
Личная жизнь Барбары Брыльской была насыщена яркими событиями и драматическими поворотами. Актриса всегда влюблялась страстно и искренне верила, что каждая ее любовь — навсегда.
Первый брак с математиком Яном Боровецом начался, когда актрисе едва исполнилось 20 лет. Несмотря на то, что они были друг для друга первыми партнерами, отношения оказались несчастливыми.
Родители мужа не одобряли его выбор, считая профессию актрисы неподходящей для жены. Ян совершенно не интересовался карьерой супруги, игнорировал ее премьеры и не поддерживал творческие амбиции. Брыльска даже оставила театральную школу в Лодзе ради мужа, но позже все равно перевелась в Варшаву. В 1968 году, осознав безвыходность ситуации, подала на развод.
В Варшаве актриса встретила Ежи Зельника — молодого и привлекательного актера, который был младше ее на пять лет. Между ними вспыхнул страстный роман, несмотря на разницу в возрасте. Барбара даже порекомендовала его на роль фараона в фильме, где они вместе снимались.
Некоторое время Брыльска металась между двумя мужчинами, но в итоге разорвала отношения с Зельником. После развода с Боровцом она быстро вышла замуж за Ежи, но этот брак оказался еще короче первого. Ежи, известный сердцеед и дамский угодник, не собирался менять свой образ жизни даже после женитьбы. Брыльска, не терпящая подобного отношения, быстро подала на развод. Супруги не прожили вместе и года, что сделало этот брак самым коротким в ее жизни.
Следующим значительным романом в жизни Барбары Брыльска стало ее увлечение югославским актером Слободаном Димитриевичем, с которым она познакомилась на съемках «Белых волков». Их отношения могли закончиться свадьбой, но мать актера была против польской актрисы и сделала все, чтобы разрушить их союз. Она прятала письма и настраивала сына против Барбары. После женитьбы Слободана актриса впала в глубокую депрессию.
Из этого состояния ее вывел врач-гинеколог Людвиг Космаль, с которым актриса познакомилась через друзей. В 1973 году у пары родилась дочь, которую отец назвал Барбарой (домашнее имя — Бася). В 1982 году появился сын Людвиг, названный в честь отца.
Брак с Космалем длился 18 лет, но оказался несчастливым. Несмотря на рождение двоих детей, отношения были омрачены изменами мужа и его растущей завистью к успеху жены. Космаль, который когда-то гордился достижениями супруги, превратился в человека, пьющего и ревнующего ее к профессии.
Главная трагедия случилась 15 мая 1993 года — в автокатастрофе погибла их 20-летняя дочь Бася, подававшая большие надежды как актриса и модель. В тот роковой день она ехала в машине с молодым человеком Савелием Жулавски, который не справился с управлением.
Потеря дочери едва не привела Барбару к самоубийству — остановила только поддержка сына. Около трех лет актриса не выходила из дома, погруженная в горе. Развод с Космалем последовал вскоре после трагедии.
Лишь через 16 лет Брыльска смогла вернуться к полноценной жизни. Сегодня она находит радость в общении с внуками и продолжает жить дальше, несмотря на все пережитые испытания.
Барбара Брыльска сейчас
В 2025 году знаменитая актриса Барбара Брыльска отмечает 84-летие. После завершения кинокарьеры она ведет уединенный образ жизни, практически не появляется на публике и избегает общения с журналистами.
Здоровье актрисы сейчас оставляет желать лучшего. Она перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли на лице, страдает от радикулита и болей в спине. В 2023 году стало известно о серьезной травме — переломе позвоночника.
Актриса призналась, что находится не в лучшей форме, испытывает проблемы с голосом и проходит длительную реабилитацию. Живет Брыльска на даче недалеко от Варшавы, где ей помогает сиделка. Регулярно навещают сын Людвиг и внуки Шимон с Якубом — они поддерживают актрису и помогают с бытовыми вопросами.
Несмотря на затворнический образ жизни, Брыльска иногда высказывается по поводу актуальных событий, в частности, делится своими наблюдениями об уровне жизни в России, отмечая значительное социальное неравенство между крупными городами и остальными регионами страны.
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