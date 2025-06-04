ЕС обсуждает одновременные с США санкции против России

Евросоюз готов объединиться с США для введения одновременных санкций против России. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, так Запад хочет надавить на президента РФ Владимира Путина.
«Мы обсудили, как мы можем реализовать европейские санкции и американские санкции одновременно, если Путин не сядет за стол переговоров по Украине», — заявила фон дер Ляйен. Ее слова передает Politico.
В настоящее время ЕС планирует 18-й пакет санкций против России. Фон дер Ляйен считает, что санкции в первую очередь должны быть направлены против российской энергетики, чтобы «иссушить» источники финансирования России.
России не стоит бояться санкций, но нужно осознавать угрозу возможных последствий от них и быть готовыми. Об этом ранее сообщил Путин, подчеркивая, что необходимо действовать рационально в условиях внешнего давления.
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к республиканцам в сенате конгресса с просьбой не выносить на голосование законопроект, предполагающий введение более жёстких санкций против России. По мнению американского лидера, санкции против РФ помешают переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщает телеканал RT.
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