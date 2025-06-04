04 июня 2025

Сальдо: на фоне атаки БПЛА без света остались 67 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Без света остаются три муниципалитета, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Без света остаются три муниципалитета, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо Фото:

Более 67 тысяч жителей Херсонской области остались без электроснабжения на фоне атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ночь на 5 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале.

«Без света остаются три муниципалитета — Генический, Ивановский и Нижнесерогозский. Это 97 населенных пунктов, 67 980 человек и 29 социально значимых объектов (все подключены к резервным источникам питания)», — уточнил Сальдо. Он отметил, что аварийная бригада «Херсонэнерго» уже приступила к восстановительным работам.

Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами по жилым домам в Херсонской области. В результате повреждены дома в ряде населенных пунктов, информация о пострадавших уточняется.

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Более 67 тысяч жителей Херсонской области остались без электроснабжения на фоне атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ночь на 5 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале. «Без света остаются три муниципалитета — Генический, Ивановский и Нижнесерогозский. Это 97 населенных пунктов, 67 980 человек и 29 социально значимых объектов (все подключены к резервным источникам питания)», — уточнил Сальдо. Он отметил, что аварийная бригада «Херсонэнерго» уже приступила к восстановительным работам. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами по жилым домам в Херсонской области. В результате повреждены дома в ряде населенных пунктов, информация о пострадавших уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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