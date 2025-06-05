Успенская: Киркоров перестал выходить на связь из-за хакеров с Украины

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Сейчас певец продолжает бороться с последствиями травмы на концерте
Сейчас певец продолжает бороться с последствиями травмы на концерте Фото:

Певец Филипп Киркоров перестал выходить на связь из-за того, что его личный номер телефона оказался в распоряжении украинских хакеров. Об этом рассказала пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

«На прошлой неделе украинские хакеры выложили в соцсети его телефон. Поэтому сейчас его номер неактивен», — объяснила представительница артиста KP.RU.

Ранее представитель Киркорова рассказала об осложнениях, с которыми столкнулся певец после инцидента с пиротехникой на концерте в Санкт-Петербурге 26 апреля. Тогда из-за неисправной пиротехники у певца загорелся рукав куртки, он получил ожог второй степени, а в последствии — бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатию.

Врачи затрудняются делать прогнозы по срокам восстановления: заживление идет медленно из-за сахарного диабера. Исполнителя планируют оставить в стационаре минимум на месяц.

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Певец Филипп Киркоров перестал выходить на связь из-за того, что его личный номер телефона оказался в распоряжении украинских хакеров. Об этом рассказала пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская. «На прошлой неделе украинские хакеры выложили в соцсети его телефон. Поэтому сейчас его номер неактивен», — объяснила представительница артиста KP.RU. Ранее представитель Киркорова рассказала об осложнениях, с которыми столкнулся певец после инцидента с пиротехникой на концерте в Санкт-Петербурге 26 апреля. Тогда из-за неисправной пиротехники у певца загорелся рукав куртки, он получил ожог второй степени, а в последствии — бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Врачи затрудняются делать прогнозы по срокам восстановления: заживление идет медленно из-за сахарного диабера. Исполнителя планируют оставить в стационаре минимум на месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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