Глава «Аэрофлота» уточнил летний рост цен на авиабилеты

Из-за повышенного спроса цены на авиабилеты летом будут чуть выше, но в пределах инфляции. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.
«В этом году тарифы будут меняться в пределах инфляции. Летом можем подняться чуть выше — это период высокого спроса и естественно, что тарифы чуть увеличиваются», — заявил в интервью газете «Коммерсант» Александровский.
По словам гендиректора «Аэрофлота», это тот короткий период, когда можно заработать и компенсировать убыточные периоды первого и четвертого квартала, которые относятся к «низкому сезону». И таким образом поступают все авиаперевозчики.
Замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артём Кузьмин ранее рассказал, что цена авиабилета зависит от сезонности. Эксперт отмечает, что самая выгодная цена на авиабилеты появляется за месяц до даты вылета по России и за два — до вылета за рубеж, пишет телеканал RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.