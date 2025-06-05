Глава «Аэрофлота» уточнил летний рост цен на авиабилеты

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По словам Сергея Александровского, цены на билеты могут вырасти
По словам Сергея Александровского, цены на билеты могут вырасти Фото:

Из-за повышенного спроса цены на авиабилеты летом будут чуть выше, но в пределах инфляции. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

«В этом году тарифы будут меняться в пределах инфляции. Летом можем подняться чуть выше — это период высокого спроса и естественно, что тарифы чуть увеличиваются», — заявил в интервью газете «Коммерсант» Александровский.

По словам гендиректора «Аэрофлота», это тот короткий период, когда можно заработать и компенсировать убыточные периоды первого и четвертого квартала, которые относятся к «низкому сезону». И таким образом поступают все авиаперевозчики. 

Замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артём Кузьмин ранее рассказал, что цена авиабилета зависит от сезонности. Эксперт отмечает, что самая выгодная цена на авиабилеты появляется за месяц до даты вылета по России и за два — до вылета за рубеж, пишет телеканал RT.

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Из-за повышенного спроса цены на авиабилеты летом будут чуть выше, но в пределах инфляции. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. «В этом году тарифы будут меняться в пределах инфляции. Летом можем подняться чуть выше — это период высокого спроса и естественно, что тарифы чуть увеличиваются», — заявил в интервью газете «Коммерсант» Александровский. По словам гендиректора «Аэрофлота», это тот короткий период, когда можно заработать и компенсировать убыточные периоды первого и четвертого квартала, которые относятся к «низкому сезону». И таким образом поступают все авиаперевозчики.  Замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артём Кузьмин ранее рассказал, что цена авиабилета зависит от сезонности. Эксперт отмечает, что самая выгодная цена на авиабилеты появляется за месяц до даты вылета по России и за два — до вылета за рубеж, пишет телеканал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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