Папа Римский обратился к Путину с просьбой по поводу СВО

Папа Римский Лев XIV в ходе первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал Москву сделать «жест, который поспособствует установлению мира» в урегулировании ситуации на Украине. Об этом 4 июня сообщил журналистам глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни.
«Папа Римский призвал Россию сделать жест, способствующий миру, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта», — заявил Бруни, его сообщение опубликовала пресс-служба Ватикана на официальном сайте. Понтифик выразил обеспокоенность продолжающимся противостоянием и отметил необходимость открытых переговоров для продвижения мирных инициатив.
Пресс-служба Кремля уточнила, что Владимир Путин подробно проинформировал папу Римского о результатах второго раунда переговоров с Украиной по вопросу обмена военнопленными. Президент России пожелал Льву XIV успехов в его миссии и подтвердил заинтересованность Москвы в достижении мирного урегулирования. В администрации подчеркнули, что этот разговор стал первым контактом российского лидера с нынешним главой Римско-католической церкви.
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