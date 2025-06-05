Иностранные авиакомпании намерены перевести часть рейсов из Москвы в Петербург

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Аэропорт Санкт-Петербурга неоднократно выполнял роль запасного из-за угроз БПЛА
Аэропорт Санкт-Петербурга неоднократно выполнял роль запасного из-за угроз БПЛА Фото:
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Как минимум два зарубежных перевозчика начали переговоры о переносе части рейсов из московских аэропортов (Шереметьево, Внуково и Домодедово) в петербургское Пулково. Об этом сообщили источники в авиационной отрасли.

«Среди авиакомпаний, рассматривающих такой шаг, вероятно, находится Turkish Airlines. Второй перевозчик не называется, однако 2 июня президент Emirates Тим Кларк заявлял о возможном пересмотре расписания рейсов в Россию после недавних атак дронов», — пишут «Ведомости».

Основными причинами возможного перевода рейсов источники называют частые ограничения воздушного пространства Москвы из-за угрозы беспилотников и растущий поток пассажиров из Петербурга, летающих через Москву. При этом «Пулково» уже не раз выступал в роли запасного аэропорта.

Например, 6-7 мая он принял 108 дополнительных рейсов во время ограничений в столице. Росавиация даже назначила его основным запасным вариантом для турецких авиакомпаний. Эксперты отмечают, что для рейсов средней вместимости Петербург может стать удобной альтернативой, хотя Москва, и особенно «Шереметьево», остаются ключевыми авиаузлами.

В аэропорту Шереметьево в Москве ранее образовались огромные очереди из-за очередной атаки ВСУ. Сотни людей пытаются поменять билеты на отмененные рейсы. Очереди также наблюдались в «чистой» зоне, где пассажирам раздают воду и еду.

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Как минимум два зарубежных перевозчика начали переговоры о переносе части рейсов из московских аэропортов (Шереметьево, Внуково и Домодедово) в петербургское Пулково. Об этом сообщили источники в авиационной отрасли. «Среди авиакомпаний, рассматривающих такой шаг, вероятно, находится Turkish Airlines. Второй перевозчик не называется, однако 2 июня президент Emirates Тим Кларк заявлял о возможном пересмотре расписания рейсов в Россию после недавних атак дронов», — пишут «Ведомости». Основными причинами возможного перевода рейсов источники называют частые ограничения воздушного пространства Москвы из-за угрозы беспилотников и растущий поток пассажиров из Петербурга, летающих через Москву. При этом «Пулково» уже не раз выступал в роли запасного аэропорта. Например, 6-7 мая он принял 108 дополнительных рейсов во время ограничений в столице. Росавиация даже назначила его основным запасным вариантом для турецких авиакомпаний. Эксперты отмечают, что для рейсов средней вместимости Петербург может стать удобной альтернативой, хотя Москва, и особенно «Шереметьево», остаются ключевыми авиаузлами. В аэропорту Шереметьево в Москве ранее образовались огромные очереди из-за очередной атаки ВСУ. Сотни людей пытаются поменять билеты на отмененные рейсы. Очереди также наблюдались в «чистой» зоне, где пассажирам раздают воду и еду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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