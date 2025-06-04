Богомаз: 127 человек попросили о помощи после теракта под Брянском

Порядка 127 человек обратились за медицинской помощью после теракта в Брянской области, еще семеро погибли. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Одна из пострадавших — врач-кардиолог, живет и работает в Нижнем Новгороде, другая из Клинцов, работает в Москве в военном госпитале имени Вишневского. Их состояние сейчас удовлетворительное. Всего за медицинской помощью обратились 127 человек», — рассказал губернатор в своем telegram-канале. В Брянской области на три дня объявлен траур.
Сразу после происшествия был создан оперативный штаб, в работу которого были включены все экстренные службы региона. Эвакуационные мероприятия были завершены в течение полутора часов.
Обрушение моста на пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов-Москва, произошло в ночь на 1 июня в Выгоничском районе. По официальным данным, в результате инцидента погибли семь человек, свыше семидесяти получили травмы различной степени тяжести. По словам губернатора, причиной разрушения моста стал взрыв, произошедший во время прохождения поезда. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
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