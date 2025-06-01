01 июня 2025

В челябинских автобусах не работают кондиционеры: в мэрии нашли причину

Замглавы Челябинска Агеев: водители забывают включать кондиционеры в автобусах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кондиционеры исправны, водители забывают их включать, добавить в мэрии
Кондиционеры исправны, водители забывают их включать, добавить в мэрии Фото:

Причиной неработающих кондиционеров в общественном транспорте Челябинска стал человеческий фактор, когда водители просто забывали включать их. Об этом заявил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU. 

«В Челябинске в ходе проверок обнаружено пять единиц общественного транспорта с неработающими кондиционерами. Чаще всего это человеческий фактор. Водитель забывает включать кондиционер», — заявил Агеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

Единичные случаи, когда пассажирами пришлось открывать форточки, потому что кондиционер не справляется. Случаются и поломки, но в этом случае транспорт сразу меняют на запасной, добавил Агеев. 

Глава Челябинска Алексей Лошкин задался вопросом о том, как можно в жару забыть включить кондиционер? «Попробуйте проехать в 30-градусную жару без кондиционера даже в личном авто! Контролируйте водителей», — добавил Лошкин. 

На что Агеев пояснил, что все автобусы переде выпуском на линию проходят проверку, в том числе проверяется система климат-контроля. Плюс водителям дают рекомендации по порядку работы кондиционеров. «Водитель выходит на маршрут с утра, еще прохладно, он кондиционер не включил и на автомате ездит, пока его не одернули. Бывают случаи, когда пассажиры жалуются на отключенные кондиционер, я видел в социальных сетях. Но это просто технические ошибки», — добавил Агеев. 

В редакцию URA.RU утром 2 июня написали два читателя, которые пожаловались на неработающие кондиционеры. Речь шла про автобус №123 и №51. «Еду сейчас в автобусе №123-й кондиционер не работает», — сообщил URA.RU читатель. 

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Причиной неработающих кондиционеров в общественном транспорте Челябинска стал человеческий фактор, когда водители просто забывали включать их. Об этом заявил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.  «В Челябинске в ходе проверок обнаружено пять единиц общественного транспорта с неработающими кондиционерами. Чаще всего это человеческий фактор. Водитель забывает включать кондиционер», — заявил Агеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Единичные случаи, когда пассажирами пришлось открывать форточки, потому что кондиционер не справляется. Случаются и поломки, но в этом случае транспорт сразу меняют на запасной, добавил Агеев.  Глава Челябинска Алексей Лошкин задался вопросом о том, как можно в жару забыть включить кондиционер? «Попробуйте проехать в 30-градусную жару без кондиционера даже в личном авто! Контролируйте водителей», — добавил Лошкин.  На что Агеев пояснил, что все автобусы переде выпуском на линию проходят проверку, в том числе проверяется система климат-контроля. Плюс водителям дают рекомендации по порядку работы кондиционеров. «Водитель выходит на маршрут с утра, еще прохладно, он кондиционер не включил и на автомате ездит, пока его не одернули. Бывают случаи, когда пассажиры жалуются на отключенные кондиционер, я видел в социальных сетях. Но это просто технические ошибки», — добавил Агеев.  В редакцию URA.RU утром 2 июня написали два читателя, которые пожаловались на неработающие кондиционеры. Речь шла про автобус №123 и №51. «Еду сейчас в автобусе №123-й кондиционер не работает», — сообщил URA.RU читатель. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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