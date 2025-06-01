В челябинских автобусах не работают кондиционеры: в мэрии нашли причину

Причиной неработающих кондиционеров в общественном транспорте Челябинска стал человеческий фактор, когда водители просто забывали включать их. Об этом заявил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
«В Челябинске в ходе проверок обнаружено пять единиц общественного транспорта с неработающими кондиционерами. Чаще всего это человеческий фактор. Водитель забывает включать кондиционер», — заявил Агеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Единичные случаи, когда пассажирами пришлось открывать форточки, потому что кондиционер не справляется. Случаются и поломки, но в этом случае транспорт сразу меняют на запасной, добавил Агеев.
Глава Челябинска Алексей Лошкин задался вопросом о том, как можно в жару забыть включить кондиционер? «Попробуйте проехать в 30-градусную жару без кондиционера даже в личном авто! Контролируйте водителей», — добавил Лошкин.
На что Агеев пояснил, что все автобусы переде выпуском на линию проходят проверку, в том числе проверяется система климат-контроля. Плюс водителям дают рекомендации по порядку работы кондиционеров. «Водитель выходит на маршрут с утра, еще прохладно, он кондиционер не включил и на автомате ездит, пока его не одернули. Бывают случаи, когда пассажиры жалуются на отключенные кондиционер, я видел в социальных сетях. Но это просто технические ошибки», — добавил Агеев.
В редакцию URA.RU утром 2 июня написали два читателя, которые пожаловались на неработающие кондиционеры. Речь шла про автобус №123 и №51. «Еду сейчас в автобусе №123-й кондиционер не работает», — сообщил URA.RU читатель.
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